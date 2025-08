Una buena y sencilla historia: "Qué fue de Sophie Wilder"

Lo que más nos gusta a los lectores es buscar, la compra es consecuencia del placer inicial que genera la expectativa. En esas coordenadas, me siento más que satisfecho porque mi memoria lectora es rica en anécdotas o situaciones relacionadas a determinados libros que guardo con cariño, admiración y asombro. Estos libros, hay que decirlo, no necesariamente tienen que ser obras maestras. No solo las obras maestras tienen el poder de hablarnos. Hasta pienso que la experiencia de la lectura no sería tan rica si solo leyéramos obras maestras. Como si la transmisión que suscita un texto literario solo dependiera de las también catalogadas obras inmortales. Quien piense así, me aventuro a decir, es que no ha vivido la experiencia de leer.

Quizá para algunos el argumento no sea del todo atractivo, aunque para otros sí: Charlie Blakeman es un escritor frustrado que recuerda a su exnovia de la universidad, Sophie, que sí ha tenido éxito como escritora, y quien reaparece en su vida después de muchos años. Charlie retorna emocionalmente a los fantasmas de su época universitaria a razón de este reencuentro, pero Sophie vuelve a irse, sin previo aviso, de la misma manera en que reapareció en su vida. Entonces, Charlie, para superar el momento, decide escribir sobre la vida de la mujer que aún ama.

De eso va Qué fue de Sophie Wilder (Libros del Asteroide), la novela del escritor norteamericano Christopher R. Beha que he vuelto a releer en estos días tras verla en varios stands de la FIL de Lima. La leí hace poco más de ocho años por recomendación de un buen lector.

Christopher R. Beha nos ofrece un mosaico de lo que pudo ser y de lo que no fue en las vidas de Sophie y Charlie. Sophie se nos revela en estas páginas como una mujer de armas tomar, quizá como la más tierna, solidaria, escéptica y suspicaz, y también como una devoradora de hombres a los que deja destrozados, porque hay algo oscuro en su mundo emocional, el cual Beha desmenuza con inteligencia, manteniendo el interés del lector gracias a la tersura de su estilo, conectando con él por la sencilla razón de que todos fuimos alguna vez Charlie o Sophie, sensibilidades que solo aspiran a vivir, experimentar, y claro, a cargar también con disgusto las consecuencias de aquello que se experimenta.

Qué fue de Sophie Wilder no es una obra maestra. Es solo una muy buena novela, ideal para distraerse sin que su lectura te signifique que estás perdiendo el tiempo. Para estos tiempos de velocidades y novedades olvidables a granel, lo dicho no es para nada poca cosa. Hay escritores que no aspiran a contar la gran historia, Christopher R. Beha es de aquellos autores a los que les basta con contar una historia sencilla, sin elasticidades formales ni chancacas discursivas. Anoten sus señas.