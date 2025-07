Robert Louis Stevenson: un escritor con encanto

Este domingo 13, dos lectores me hicieron una misma pregunta en diferentes momentos de la mañana: ¿qué estás leyendo? Los dejé en visto y estuve con esa idea todo el día. Las preguntas obedecían a la cercanía de la Feria Internacional del Libro de Lima, sin duda, pero también a la necesidad de otras opciones, muy distintas a las novedades editoriales. Pensé en los clásicos, especialmente en las novelas que mejor se ajustan a mi gusto lector, es decir, novelas con movimiento, con historia, sin chancacas discursivas, que conmuevan, que duelan, novelas cuyas páginas no me hacen sentir que estoy perdiendo el tiempo.

En la noche de ese domingo, encontré por casualidad un documental en YouTube. Su título lo dice todo: Grandes documentales: Robert Louis Stevenson. Este episodio de Grandes documentales, programa de ABC TV de Paraguay, estaba dedicado a la figura del genial escritor escocés Robert Louis Stevenson. El anfitrión del mismo era el escritor y filósofo español Fernando Savater. Lo vi esa noche y una vez más en la mañana del lunes 14, es decir, ayer mismo.

Stevenson debe ser uno de los autores más subvalorados de la literatura universal. A la fecha, se le percibe más como un autor para jóvenes (no hay nada de malo en ello) que uno serio (lo que entendamos por seriedad). Con estilo risueño y conocimiento, Savater nos presenta a uno de sus escritores favoritos desde el mismo Edimburgo, en donde Stevenson nació y se hizo escritor y viajero. Stevenson murió joven, a los 44 años.

La isla del tesoro, El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde, Los mares del Sur, El diablo de la botella y La flecha negra son algunos de sus títulos más conocidos, al menos para mí son obras maestras. A medida que avanza el documental, y ya hipnotizados por la generosidad intelectual de Savater, nos damos cuenta de que Stevenson era un hombre que se dedicaba a pasarla lo mejor que podía, pese a sufrir malestares de salud, como sus problemas pulmonares crónicos. No es un documental para conocedores y no hay que serlo para apreciarlo. Es un documental que nace desde la más absoluta admiración. Imagino a Savater feliz al enterarse de que haría un documental sobre este escritor.

El momento cumbre lo tenemos cuando Savater y Javier Marías conversan sobre Stevenson. De ese cruce de opiniones, sale la mejor definición que se le puede dar a un escritor o, mejor dicho, a Stevenson: "un escritor con encanto”.

¿Qué es ser un escritor con encanto? Stevenson no está en esa categoría a la que entran los escritores geniales, no lo era; tampoco en las parcelas de los intelectuales con poder, así sea este social o literario. No es un autor de lenguaje, su prosa es funcional, sencilla, pero con elevación. Stevenson, gracias a la buena educación que recibió (familia de ingenieros y religiosos), pudo ser cualquier cosa menos escritor. Quiso ser escritor porque sabía que tenía talento y tenía cosas que decir. No se hizo escritor para marcar una diferencia y quedar en la historia. No le gustaba pontificar.

Cuando Savater le pregunta a Marías qué libro de Stevenson se llevaría a una isla desierta, el autor de Corazón tan blanco dice: "El extraño caso del doctor Jekyll y el señor Hyde".

Stevenson deja dos opciones: te impulsa a leer o a escribir. No sé si ambas. Busquen el documental.