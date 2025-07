Presentan el libro “Cartas desde los extramuros” del autor Carlos Villacorta

El académico, escritor e investigador Carlos Villacorta Gonzáles, presentará su nuevo título “Cartas desde los extramuros” (Intermezzo Tropical, 2025), intercambio epistolar entre el poeta peruano Enrique Verástegui y el crítico y traductor alemán Wolfgang Alexander Luchting, que se inicia el 6 de septiembre de 1973, en el que el poeta escribe la primera carta en un intercambio que dura hasta el 1 de febrero de 1977, en Barcelona. La cita es el martes 22 de julio a las 7:00 p.m., en la librería Blanca Varela de Miraflores. Presentan: Rocío Silva-Santisteban y Oswaldo Estrada, quienes compartirán con el autor.

En el prólogo Carlos Villacorta, señala: “Son tiempos extraños para el Perú. Hacia 1973, el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado da signos de crisis: el fenómeno de El Niño del año anterior había golpeado a la industria pesquera, la reforma agraria entraba en un momento de cuestionamiento por parte de los mismos campesinos, y el creado Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social (SINAMOS), en 1971, parecía no poder satisfacer las demandas sociales. En febrero de 1973, Velasco es hospitalizado y, a las pocas semanas, pierde una pierna. En ese mismo año, se inicia el intercambio epistolar entre Verástegui y Luchting: el 6 de septiembre de 1973, el poeta escribe la primera carta en un intercambio que dura hasta el 1 de febrero de 1977, en Barcelona. Esos cuatro años son convulsos para la historia peruana.”

Por su parte John Burns, profesor Asociado de Literatura Latinoamericana de Bard College, en la contraportada dice: “Hay que decirlo sin titubeos: esta colección de las cartas de Verástegui y Luchting es un aporte importantísimo a los estudios del movimiento Hora Zero. Además de las cartas, es de particular interés el prólogo escrito por Carlos Villacorta, que establece claramente la relación entre las ansiedades y ambiciones del poeta peruano y la perspectiva académica del crítico alemán. Villacorta sitúa esta relación epistolar no sólo en el contexto literario del Perú sino también en el contexto cultural, social e inclusive económico del país. Es un libro imprescindible para cualquier estudioso no sólo de la poesía de Hora Zero sino también de la poesía latinoamericana de las últimas cinco décadas”.

(NdP).