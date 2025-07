Jorge Zúñiga: “Ha habido mucha ignorancia para hablar de la vida de Alejandro Villanueva”

En el marco de la Feria Internacional del Libro 2024, la escritora Zelmira Aguilar presentó Entre gambetas y pasiones. Los hábiles negros en la cancha. La publicación tuvo la mejor de las promociones: el boca a boca. Que un libro vaya sobre Alianza Lima nunca dejará de llamar la atención, pero la misma se reforzó más a razón de la revisión que realiza de la influencia afrodescendiente en la configuración de la identidad aliancista y su aporte al deporte nacional. En otras palabras, los mitos entraron al terreno de la discusión y ello contribuyó a que haya polémica, compañera necesaria de los libros llamados a marcar una pauta. Los resultados editoriales no se hicieron esperar: Entre gambetas y pasiones estará en la próxima FIL de Lima 2025 y lo hará por partida doble: el viernes 25, a las 8 p.m., se estará presentando su traducción al inglés e igualmente su segunda edición.

Jorge Zúñiga, presidente de Aliancistas del Perú y de la Junta de Acreedores del Club Alianza Lima, es quien escribe el prólogo de la traducción al en inglés de Entre gambetas y pasiones. La República conversa con Jorge Zúñiga sobre el legado cultural del club íntimo.

“Como aliancista, me identifiqué con los valores que Zelmira expone en su libro, como poner en el centro la vida de Alejandro Villanueva para contarnos facetas no muy conocidas de nuestro ídolo. Cuando era niño, me hablaban de Villanueva y para mí era como un ser mitológico, un Hércules, alguien salido de las novelas de aventuras de Julio Verne”, dice Jorge Zúñiga, quien subraya: “El aporte de nuestros hermanos afroperuanos al ADN aliancista ha sido fundamental. El libro ahonda en las dificultades que tuvieron que pasar, eran personas obreras a las que les gustaba jugar a la pelota, por ejemplo, y esa alegría es importante en la historia del club”.

Jorge Zúñiga. Imagen: Archivo.

Como señalamos líneas atrás, con Entre gambetas y pasiones, los mitos tiemblan. “Se solía decir que Alejandro Villanueva murió muy joven debido a una vida desordenada. Que tuvo sífilis y era alcohólico. Alejandro Villanueva fue un padre extraordinario, fue un líder nato y un defensor de los desvalidos. Ha habido mucha ignorancia para hablar de su vida. En esa época, la tuberculosis no era una enfermedad rara, le podía afectar a cualquier persona. Grandes escritores y artistas, como César Vallejo y Felipe Pinglo, murieron de tuberculosis. Villanueva no murió de cirrosis. Una multitud fue a despedirlo. Aparte de estar identificado con Alianza Lima, era un referente de la selección, uno de los motores de la delegación que estuvo en las Olimpiadas de Berlín”.

Jorge Zúñiga tiene los conceptos claros en cuanto a la radiación de Alianza Lima. “Hay que mirar su historia, todas las sangres están en Alianza Lima. Alianza Lima tiene una rica bibliografía. Alianza Lima ya es más que un club deportivo, es ahora un referente de nuestra cultura. Ha influido en el baile, en la comida, en la música. Incluso en Alianza Lima ha habido tragedias, como la del Fokker en 1987, que nos han unido más como aliancistas. Además, Alianza Lima es una reivindicación social a través del fútbol. Alianza Lima es solidaridad y amistad, por eso nos llaman los íntimos. Estos valores son necesarios cultivarlos hoy, basta ver cómo está el mundo, y están en nuestra historia desde su fundación. Eso es ser aliancista y este libro, que también vamos a presentar el próximo año en Londres, lo expresa”.