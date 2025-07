La Generación Beat en sus cartas

Semanas atrás, en los días de vacaciones que ya acabaron, asistí a un recital de poesía después de mucho tiempo. Estuvo bueno y recogí algunas impresiones, tanto de los poetas como de quienes asistieron a escuchar los poemas. Uno de ellos, el más joven, comentó que los autores de la mítica generación Beat –no recuerdo a cuento de qué salió el tema- ya no significaban una influencia, en cambio, otros (no tan jóvenes como el primero, pero aún jóvenes de todos modos) indicaron todo lo contrario. El cruce de opiniones se puso algo sabroso cuando el más joven alzó la voz sobre el “supuesto” poco fuego de los beats hoy. A lo mejor, pensé, soy yo quien no está sintonizando con las nuevas sensibilidades y que, efectivamente, es muy probable que los beats ya no tengan ahora nada que decir.

Esa tensión conceptual quedó en mi mente y este fin de semana que pasó busqué en mi biblioteca algunos títulos emblemáticos de esta generación que rompió fuegos a mitad de los años 50 y que durante varias décadas ejerció una fuerte influencia en no pocos poetas del mundo, en especial en los más jóvenes.

No sabía que tenía más títulos de los que pensaba de la generación Beat. Cogí el que consideré el más importante, como manifestación literaria y documental: Cartasde Allen Ginsberg y Jack Kerouac.

Este libro fue publicado por Anagrama en el año 2012. La versión en inglés es de dos años antes. Su salida significó un acontecimiento. Como indicamos líneas atrás, la generación Beat fue influyente en poetas y artistas jóvenes y buena parte de esa marca obedecía igualmente a las leyendas de vida de sus integrantes, como (citamos a algunos) Allen Ginsberg, Jack Kerouac, William Burroughs (aunque él era más una suerte de gurú), Neal Cassady, Herbert Huncke, Gregory Corso y Lawrence Ferlinghetti. Lo que hace Cartas, en primer lugar, es poner en orden las leyendas y a la vez nos brindan, mediante las voces de sus dos figuras estelares, los circuitos de la sensibilidad grupal de los beats. Es decir, lo que hay dentro de la ballena.

Este es el testimonio de 25 años de intercambio epistolar (1944 – 1959) entre Ginsberg y Kerouac. A diferencia de otros registros, las cartas se justifican en la intensidad de la intimidad, principalmente. A la fecha, no hay registro que se compare con la libertad que otorga la epístola (compararlo con los nuevos medios, es una mentira y pérdida de tiempo; podemos estar más conectados, pero nada quitará el impacto de una hoja de papel escrita a mano/máquina dirigida a otra persona). Entonces, nos encontramos con dos jóvenes (Allen tenía 17 y Kerouac 21 años) que van conociéndose y madurando a la par que comparten sueños y frustraciones.

Los beats no querían imponer un modo de vivir (adelantados a las agendas sociales de hoy), lo que proponían, dentro de la dimensión de la locura y los estimulantes de la época, era otra manera de estar en la vida. Los beats en comparación con los hippies, eran más intelectuales, por decirlo de alguna manera. El nivel intelectual de los beats es notorio en estas cartas, pero el valor de las mismas es conducido por las confesiones compartidas. En este punto, hay que subrayar que Ginsberg es un yoísta por excelencia y Kerouac, sabiendo que Ginsberg estaba enamorado de él, no duda en tratarlo mal, como para bajarle los humos. No lo vamos a negar: son divertidos esos pasajes y uno hasta puede imaginar la actitud del ególatra Ginsberg ante lo que le escribe Kerouac: llorando. Ginsberg también le devuelve el golpe cuando destroza las primeras versiones de En el camino, la novela emblemática de Kerouac.

Los amigos comparten inquietudes relacionadas a la situación del mundo (la Segunda Guerra Mundial acababa de terminar) y las luchas sociales internas en Estados Unidos estaban en su punto, por ejemplo. A su manera, en sus peculiares coordenadas, Ginsberg y Kerouac sí estaban convencidos de que se podía alterar ese escenario, tan parecido al de hoy, por medio de la mirada expandida de la vida, la cual es ofrecida por el arte, la cultura y la poesía. Cartas es un libro sabio, urgente para estos tiempos signados por la inmediatez, la estolidez y un galopante egoísmo.