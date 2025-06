Lápiz, carbón, papel y poesía: “Habitar el silencio – Parte” de Fiorella Franco

"No pasar". Imagen: Difusión.

En la siempre activa Galería Martín Yépez (ubicada en la plaza San Martín), podemos apreciar hasta el 7 de julio la exposición Habitar el Silencio-Parte II de la artista Fiorella Franco. Tras haber visitado la muestra en tres ocasiones -algo que debería hacerse si se piensa comentar una exposición y de este modo no quedarse con la primera impresión, la mayoría de veces engañosa-, puedo decir que no solo estamos ante una artista de sólido talento, sino del mismo modo ante una artista con una mirada propia sobre su tema. El tema de Fiorella Franco no es otro que los hombres y las mujeres de la ciudad.

Habitar el Silencio – Parte II me recuerda mucho a Lima Alaraca de Bastar, artista urbano que, al igual que nuestra artista, tiene una mirada muy puesta en las incidencias de la ciudad. Pero si el grito de furia de Bastar iba hacia afuera, la transmisión de Fiorella Franco va hacia adentro. Fiorella Franco deja una marca de agua difícil de conseguir: la poesía del estar en la vida. En apariencia, los personajes de Franco están quietos, como a la espera de algo, pero esta es una quietud engañosa. No es que sus personajes no hagan nada, más bien resisten y están a la espera de alguna eclosión interna o de una reacción. Si miramos bien los dibujos, y dejando de lado la calidad técnica, nos daremos cuenta de que sus personajes están contenidos, como si sintieran una violencia interna. En esa tensión yace el valor de Habitar el Silencio – Parte II.

En tiempos en los que arte tiende a irse hacia la extrañeza formal y conceptos que exhiben toda la pinta del oportunismo, alegra ver, una vez más, el triunfo de lo figurativo. Vayan a ver esta exposición de Fiorella Franco.