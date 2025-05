“Fue en el gobierno de Velasco Alvarado. Las artes que no eran peruanas no eran consideradas. La ópera no era autóctona y le ponían muchas trabas para que se presente ópera en Perú. Al final, la ópera terminó desapareciendo. Hasta que, en los años 80, Luis Alva, que hace poco ha cumplido 98 años, el 10 de abril, quiso poner ópera en Lima y comenzó haciendo las temporadas con su organización, en las cuales yo también canté”, le dijo hace unas semanas el reconocido tenor Ernesto Palacio a La República.

El tenor Luis Alva, conocido también como Luigi Alva, falleció ayer jueves 15 en Milán.

Luis Alva tuvo una trayectoria reconocida, su voz estuvo en los escenarios musicales más exigentes del mundo. Por ejemplo, en 1956 compartió escenario con María Callas en la obra El barbero de Sevilla en el Teatro alla Scala de Milán. A partir de esta obra, su carrera musical despegó. Alva pudo dedicarse solamente a su propia producción, pero lo que deberíamos subrayar en estos momentos es lo que Alva, desde su posición reconocida, hizo por difundir la ópera en Perú. Lo dicho en el primer párrafo por Ernesto Palacio no deja de darnos luces sobre el ahínco de Alva en tiempos difíciles. ¿Qué hubiera pasado si no decidía volver a hacer en ópera en Perú tras la censura militar? Esta es una pregunta válida si se mira atrás y se compara con la actualidad.

“Fue determinante el Teatro Municipal, donde trabajaba cuando estaba en cuarto o quinto de secundaria. Trabajaba como unos tres meses en las temporadas de ópera, pero como parte de la tramoya, no como músico. Y en esas épocas, Luis Alva era el director. Como yo era el único de la tramoya que leía música, porque yo había aprendido a leer música por mis clases de piano y violín, me echó el ojo y me comenzó a asignar diferentes cosas, como ser apuntador o ver la coordinación de las luces. Al terminar la secundaria, sabía que quería estudiar dirección de orquesta”, le dijo, en los primeros meses de este año, Miguel Harth-Bedoya a La República sobre cómo halló el sentido de su vocación por la dirección de orquesta.

Ernesto Palacio y Miguel Harth-Bedoya, dos referentes del circuito mundial de la música, destacaron el carácter y la dimensión pedagógica de Alva. No olvidemos lo siguiente: si disfrutamos de temporadas musicales de gran valor en estos tiempos, se lo debemos en gran medida a Luis Alva. También por eso lo vamos a recordar.