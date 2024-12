Alexiel Vidam presenta ‘Proyecto Legión: el origen’, el primer spin-off de ‘Crónicas del Nuevo Génesis’

La destacada autora peruana Alexiel Vidam vuelve a captar la atención de los lectores con el lanzamiento de un spin-off de su aclamada obra ‘Crónica del Nuevo Génesis’. Este nuevo libro, titulado ‘Proyecto Legión: el origen’, forma parte de la saga ‘Guerras del Nuevo Génesis’.



Con una narrativa cautivadora y un universo ficticio lleno de complejidad, esta historia se desarrolla de manera paralela a la primera novela, conectándose con ella en sus puntos iniciales y finales.

Alexiel Vidam sigue apostando por el género de ciencia ficción



Gracias a esta entrega, Alexiel Vidam reafirma su posición como una referente en el género de la ciencia ficción literaria. Su primera obra, ‘Crónica del Nuevo Génesis’, fue elogiada por su originalidad, ganándose el corazón de los amantes de la literatura fantástica y el cyberpunk.



“Escribí el primer borrador de Crónicas del Nuevo Génesis cuando estaba aún en el colegio, yo tenía 14 años, y me había visto muy influenciada con series de animación de estilo cyberpunk”, comenta Alexiel. “Me siento muy emocionada porque el libro fue muy bien recibido por el público, y por eso me animé a desarrollar este spin-off, solicitado por los lectores, quienes me preguntaban más detalles sobre la historia”, agrega.

Alexiel Vidam continúa apostando por propuestas literarias innovadoras y ambiciosas que buscan inspirar a lectores de todas las edades. ‘Proyecto Legión: el origen’ está disponible en librerías como Comunitas, Ciudad Librera, Lancom, Casatomada y Tumacro. También puede adquirirse con envíos a nivel nacional a través de la página de Torre de Papel Ediciones, y a nivel internacional mediante Amazon.



Tanto esta nueva entrega como la segunda edición de Crónica del Nuevo Génesis (ya disponible) cuentan con ediciones ilustradas en formatos físico y digital.



¿Cuál es la sinopsis del libro ‘Proyecto Legión: el origen’?



Tras la devastación de la III Guerra Mundial, el mundo está controlado por Genius, una organización que bajo la fachada de paz encierra secretos oscuros y experimentos prohibidos. Uno de ellos es el Proyecto K.I.D.S., cuyos fracasos han transformado a personas en zombis caníbales. Albert Barich, hijo de un alto líder de Genius, descubre la verdad oculta tras la organización mientras intenta sobrevivir en los barrios bajos de Ciutat Castell.



Expulsado de su hogar y enfrentado a monstruos, mafias y traiciones, Albert debe decidir si seguirá el camino de su padre o luchará por desmantelar el sistema. En una lucha por la verdad, Proyecto Legión: El Origen expone una historia de supervivencia, lealtades y la búsqueda de identidad en un mundo distorsionado por el poder.