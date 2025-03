Descubre la carta inédita de José María Arguedas a Mario Vargas Llosa

Durante décadas, la relación entre José María Arguedas y Mario Vargas Llosa ha sido objeto de diversas interpretaciones. Más que una rivalidad directa, estuvo marcada por diferencias ideológicas y literarias que generaron intensos debates en el ámbito intelectual peruano. Mientras Arguedas representaba una literatura que buscaba dar voz a la cultura andina y a los sectores marginados del país, Vargas Llosa apostaba por una narrativa más universal, influida por la modernidad y las corrientes literarias internacionales.

El punto de mayor controversia surgió con el ensayo La utopía arcaica (1996), en el que Vargas Llosa analiza la obra y la visión de Arguedas. En este texto, Vargas Llosa plantea que la concepción de Arguedas sobre el mundo andino era idealizada y que su propuesta literaria no lograba la complejidad estructural de otros escritores del Boom Latinoamericano. Aunque no fue un ataque personal, muchos interpretaron el ensayo como una crítica dura a Arguedas y a su visión del Perú, lo que generó reacciones encontradas en el ámbito académico y literario.

A pesar de estas diferencias, Vargas Llosa siempre reconoció la autenticidad y el valor de la obra arguediana, destacando su capacidad para plasmar la riqueza de la cultura andina en la literatura peruana. Una reciente revisión documental desmiente esa idea y revela la profunda admiración que el autor andahuaylino tenía por el novelista arequipeño. Vargas Llosa, a su vez, reconoció la importancia de Arguedas en su formación literaria, mencionándolo en su discurso de aceptación del Premio Nobel de Literatura en 2010 como una de sus influencias fundamentales.

Las cartas de Arguedas a Vargas Llosa, conservadas en la Biblioteca Firestone de la Universidad de Princeton, reflejan un vínculo de respeto y gratitud. En una de ellas, Arguedas menciona que se encuentra leyendo Cien años de soledad de Gabriel García Márquez y expresa su deseo de conocer al escritor colombiano. Asimismo, confiesa que se siente particularmente sensible tras su frustrado intento de suicidio, identificándose con los innumerables personajes de la novela que atraviesan momentos de profunda melancolía. En confianza, Arguedas le revela a Vargas Llosa que hay pasajes íntegros que recogen lo que había soñado hacer en un libro que estaba por escribir, El zorro de arriba y el zorro de abajo, el cual sería publicado póstumamente en 1971.

Una de las cartas más reveladoras confirma la admiración de Arguedas por Vargas Llosa. En ella, el autor de Los ríos profundos le expresa su gratitud y le confiesa que su opinión y su obra lo estimulan enormemente: “Bien sabes cuánto me estimula todo lo que has dicho de mí, y algo más que eso tu obra y tu conducta. Nos has resultado como esos hijos que llenan todas las expectativas de los padres y verdaderamente les dan nueva vida”. Esta afirmación no solo refuerza el lazo intelectual entre ambos, sino que desmiente la supuesta enemistad que la crítica literaria ha intentado imponer durante años.

En otro fragmento, Arguedas comparte con Vargas Llosa su lucha interna, admitiendo que ha tenido que redefinir su forma de escribir tras los duros momentos que atravesó: “Después de todo lo que me ha ocurrido ya no podré escribir como indio y como adolorido y rebelde mestizo o medio señor. Tengo que hacerlo como hombre medio viejo de nuestro tiempo, con mi cuerpo aún metido en los torrentes de la sierra, pero con los ojos llenos de la formidable experiencia de la ciudad”. Estas palabras reflejan su evolución como escritor y su búsqueda de una narrativa que integrara tanto su herencia andina como su visión urbana del mundo.

