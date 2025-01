'The Moon: sobreviviente': dónde ver la película coreana protagonizada por D.O. de EXO

'The Moon: sobreviviente' se estrenó el 1 de enero de 2025 en todo el mundo. Foto: composición LR/difusión

El cine de Corea del Sur ha logrado un lugar destacado en la industria cinematográfica global gracias a éxitos como 'Parásitos' y 'Burning'. Ahora, 'The Moon: sobreviviente' llega para consolidar esta tendencia, combinando drama y ciencia ficción en una historia, protagonizada por el cantante y actor Do Kyung-soo, conocido artísticamente como D.O., miembro del grupo de k-pop EXO.

La película dirigida por Kim Yong-hwa, cuenta con una trama intensa que explora los desafíos de la exploración espacial y la lucha por la supervivencia. También resalta valores como la perseverancia y el sacrificio, mientras cautiva con interpretaciones memorables y efectos visuales impresionantes.

¿De qué trata la película coreana 'The Moon: sobreviviente'?

'The Moon: sobreviviente' es una película de ciencia ficción que explora los riesgos y retos de las misiones espaciales. La historia comienza siete años después de que la primera misión tripulada de Corea del Sur a la Luna terminara en una tragedia. En un esfuerzo por superar el pasado, la Agencia Espacial Surcoreana lanza una segunda misión tripulada por tres astronautas.

Sin embargo, el viaje toma un giro inesperado cuando una tormenta solar daña gravemente la nave, reduciendo sus suministros de oxígeno y poniendo en peligro la vida de la tripulación. Para enfrentar esta crisis, la Agencia recurre a su exdirector ejecutivo, quien había renunciado tras el fracaso de la primera misión, para liderar un desesperado intento de rescate.

¿Dónde ver 'The Moon: sobreviviente' con D.O. de EXO?

La película 'The Moon: sobreviviente' se encuentra actualmente en cartelera, hasta el 16 de enero, en las principales cadenas de cines en Perú. Cinemark, Cineplanet y Cinépolis son las opciones donde los fans de la ciencia ficción y del cine coreano pueden disfrutar de esta producción.

Con una duración que promete mantener a los espectadores al filo de sus asientos, esta película es una de las más esperadas de la temporada. Además, el debut en Perú coincide con el creciente interés por la cultura surcoreana, impulsado por el éxito de series y música en plataformas como Netflix y Amazon Prime.

¿Qué papel interpreta D.O. de EXO en 'The Moon: sobreviviente'?

Do Kyung-soo, conocido como D.O., interpreta a uno de los astronautas protagonistas en “The Moon: sobreviviente”. Su papel es crucial para la narrativa, ya que el personaje enfrenta los dilemas morales y físicos propios de una situación extrema en el espacio.

D.O., quien ya cuenta con un amplio reconocimiento en Perú gracias a su carrera como vocalista principal del grupo de k-pop EXO, demuestra nuevamente su versatilidad como actor. Su actuación en esta película no solo ha sido elogiada por la crítica, sino que también ha fortalecido su conexión con los fans peruanos, quienes siguen su carrera tanto en la música como en el cine.