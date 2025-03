‘My Golden Blood’: cuándo se estrena y dónde ver la nueva serie BL de vampiros

Prepárate para una historia de amor sobrenatural que te cautivará. El nuevo drama tailandés, ‘My Golden Blood’, nos presenta un romance prohibido entre un vampiro y un humano con una habilidad especial. Esta serie promete explorar las complejidades del amor, el sacrificio y la aceptación en un mundo donde la oscuridad y la luz chocan.

El martes 25 de febrero, GMMTV, el gigante de los medios tailandés, lanzó el tráiler completo de esta esperada serie. Los fanáticos del género BL podrán disfrutar de la química entre Joss Way-Ar Sangngern y Fluke Gawin Caskey, quienes interpretarán a Mark y Tong respectivamente. A continuación, te contamos todo lo que debes saber sobre este drama BL.

¿De qué trata ‘My Golden Blood’?

En las primeras imágenes del tráiler se muestra que Tong es portador de una 'sangre dorada', una sangre extraordinariamente poderosa y escasa, la cual, de caer en manos de vampiros influyentes, podría acarrear consecuencias catastróficas.

Por otro lado, Mark, un vampiro con un fuerte sentido del deber, ha prometido proteger a Tong de quienes intentan apoderarse de él. En medio de esta situación, entre los dos nacerá un amor prohibido, desafiando las reglas de su mundo.

¿Cuándo se estrena ‘My Golden Blood’?

El estreno de ‘My Golden Blood’ está programado para el 12 de marzo de 2025 y promete ser una de las producciones más ambiciosas de GMMTV hasta la fecha. Con llamativos efectos especiales, una banda sonora original envolvente y una trama llena de emoción que mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos.

¿Dónde y a qué hora ver ‘My Golden Blood’?

Al igual que muchas producciones de GMMTV, 'My Golden Blood' podrá verse a través de su canal oficial en YouTube con subtítulos al español. Además, contará con un total de 12 episodios, que se estrenarán cada miércoles a partir de la fecha de lanzamiento.

El estreno de 'My Golden Blood' será a las 8:30 p.m. (hora de Tailandia), aunque el horario variará según el país. A continuación, los horarios en algunos países de Latinoamérica:

Perú: 8:30 am

México: 7:30 a.m.

Colombia: 8:30 a.m.

Argentina: 10:30 a.m.

Chile: 10:30 a.m.

Ecuador: 8:30 a.m.

'My Golden Blood' tiene como protagonistas a los actores Joss Way-Ar y Fluke Gawin. Foto: GMMTV

Reparto de ‘My Golden Blood’

Esta producción marca un hito en las carreras de Joss y Gawin, ya que representa su primer proyecto juntos en una serie BL de larga duración. Joss Way-Ar ya ha participado en otras series como ‘3 Will Be Free’, ‘Nabi, My Stepdarling’ y ‘Mama Gogo’. Por su parte, Gawin ha dejado su huella en producciones como ‘Dark Blue Kiss’, ‘Not Me’, ‘Enchanté’ y ‘Be My Favorite’.

El elenco de ‘My Golden Blood’ no se limita solo a sus protagonistas, Joss y Gawin. La serie también contará con la participación de varios talentosos actores, entre ellos:

Neo Trai Nimtawat

Mond Tanutchai Vijitwongthong

Um Apasiri Nitibhon

Chelsea Napapat Sattha-atikom

AJ Chayapol Jutamat