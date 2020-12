Seoul Music Awards 2021: lista oficial y completa de nominados

Llegó en momento de los Seoul Music Awards 2021. Los organizadores de esta premiación anunciaron por todo lo alto a los nominados y sus categorías. Este evento buscará premiar a los mejores exponentes del K-pop.

Categoría main de Seoul Music Awards

(G)I-DLE por 덤디덤디 (Dumdi dumdi)

AB6IX por Vivid

APRIL por Da capo

ASTRO por Gateway

ATEEZ por ZERO : FEVER Part.1

Apink por LOOK

BLACKPINK por How you like that

BOL4 por 사춘기집Ⅱ 꽃 본 나비 (Sachungi jib Ⅱ kkoch bon nabi)

BTS por Map of the soul: 7

BaeK Z Young por 거짓말이라도 해서 널 보고싶어 (Geojismal-ilado haeseo neol bogosip-eo)

Chungha por Play

CIX por Hello, Strange Time

DAY6 por The Book of Us : The Demon

DREAMCATCHER por Dystopia : The Tree of Language

EXO por EXO PLANET #5 –EXplOration– Live Album

GFRIEND por 回:LABYRINTH

GOT7 por DYE

Ha Sung Woon por Twilight Zone

Hwa Sa por María

ITZY por IT’z ME

IU por 에잇 (Eight)

IZ*ONE por BLOOM*IZ

Jessi por NUNA

Kang Daniel por MAGENTA

LOONA

MAMAMOO por 딩가딩가 (Dingga)

MONSTA X por FANTASIA X

NCT por NCT RESONANCE Part 1

NU’EST por The Nocturne

Oh my girl! por NONSTOP

Park Ji Hoon por The W

PARK JIN YOUNG por When We Disco

PENTAGON por WE:TH

Paul Kim por 마음, 둘

SEVENTEEN por 헹가래

SF9 por 9loryUS

SUNMI por 보라빛 밤 (pporappippam)

SUPER JUNIOR-D&E por BAD BLOOD

SUPER JUNIOR-K.R.Y. por 푸르게 빛나던 우리의 계절 (When We Were Us)

Stray Kids por GO生

Taemin por Never Gonna Dance Again : Act 1

Taeyeon por Happy

THE BOYZ por CHASE

TXT por MINISODE 1 : BLUE HOUR

TWICE por MORE & MORE

VICTON por Mayday

Yerin Baek por Every letter I sent you