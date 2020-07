TWICE en la cima de Oricon con su sexto single japonés Fanfare [VIDEO]

La girlband TWICE demuestra su poder en Japón. Oricon, el listado musical más importante del referido país ha revelado que las estrellas del K-pop se ubicaron en el primer lugar del ránking semanal de singles gracias a su sexto sencillo japonés Fanfare.

Los resultados del chart consideraron ventas del 6 al 12 de julio. Lo nuevo de las idols fue lanzado el 8 del mismo mes y hasta el cierre semanal, exactamente cuatro días después de su liberación, llegó a vender un estimado de 177.000 copias.

Fanfare, sexto single japonés de TWICE. Créditos: JYP Entertainment

Gracias a la ingente cifra, la girlband K-pop se ubica por cuarta vez en el primer lugar del listado semanal de singles de Oricon. Anteriormente lo lograron con One more time, Candy pop y Wake me up.

Cabe resaltar que Fanfare contiene además de la canción japonesa homónima previamente estrenada junto a su respectivo videoclip el 18 de junio, una versión de “More & more” en el citado idioma.

Mira aquí el videoclip de la girlband de la JYP Entertainment.

MORE & MORE versión japonesa

“More & more” (estilizada como “MORE & MORE”), fue lanzada originalmente en coreano el 1 de junio del 2020 junto con el noveno mini álbum de TWICE. En el disco que llevó el mismo nombre figuró como sencillo promocional.

La versión japonesa, como se mencionó, ha sido liberada en el estrenado single Fanfare. Este es el audio subido a la cuenta oficial de TWICE en YouTube.

Newsletter Espectáculos LR

Suscríbete aquí al boletín Espectáculos La República y recibe de lunes a sábado en tu correo electrónico las noticias más resaltantes del entretenimiento nacional e internacional, así como los temas que son tendencia en las redes sociales.