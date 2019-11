Kim Jaejoong viajará a Argentina para grabar nuevo programa de Lifetime

Dos excelentes noticias para las fans latinoamericanas de Kim Jaejoong: el cantante del grupo de K-pop JYJ vuelve al mundo del entretenimiento, ¡y lo hará en un programa que se grabará en Argentina!

Jaejoong aparecerá en nuevo programa de Lifetime.

El canal estadounidense Lifetime dio a conocer la noticia. Según informó, Kim Jaejoong será el conductor de su nuevo programa de variedades que será grabado en diciembre de este año en Argentina y será transmitido por su filial en Corea del Sur. En el programa, Jaejoong recorrerá paisajes del país sudamericano desconocidos para los televidentes coreanos.

Este nuevo proyecto significa la reaparición del cantante de 33 años como líder de un programa de variedad, puesto que por el momento él es panelista del programa ‘Taste of Love 2′, donde hizo su primera reaparición oficial en shows después de más de 10 años.

Con anterioridad, había protagonizado en 2017 el popular dorama “Manhole: Wonderland’s Feel” junto a UEE, ex After School, y apareció en el episodio 216 del programa “Comedy Big League”. Si bien Jaeejong no era un invitado oficial, su presencia en el programa fue una sorpresa muy grata para los fans. El episodio se convirtió en el más visto del programa.

Esta poca participación Jaejoong y JYJ en el mundo del entretenimiento coreano responde a la censura impuesta por SM Entertaiment, agencia a la que perteneció mientras era parte del grupo K-pop TVXQ.

Como se sabe, Kim Jaejoong, Kim Junsu y Park Yoochun, actuales miembros de JYJ, formaron parte de TVXQ hasta 2009, año en el que demandaron a su agencia SM para finalizar su desfavorable contrato.

Kim Jaejoong pertenece al grupo de K-pop JYJ.

Mientras duró el proceso de demanda y hasta la fecha, el grupo se ha visto enfrentado a dificultades para aparecer en shows, lo que se debe al gran poder que tiene su ex agencia en la industria del entretenimiento en Corea del Sur y, además, a un escándalo vinculado al uso de drogas por Park Yoochun.