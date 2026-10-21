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‘Los Otros’: 25 años de la película dirigida por Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman

La exitosa película dirigida por Alejandro Amenábar y protagonizada por Nicole Kidman regresa a los cines por los 25 años de su estreno.

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Cinco años después del estreno de Tesis (1996), su primera película como director, Alejandro Amenábar ingresó a la cartelera mundial con una película de terror protagonizada por una de las figuras de Hollywood de inicios de los dos mil: Nicole Kidman.

Con Tesis, el cineasta chileno- español revolucionó el cine de género en España con una historia sobre una estudiante de Comunicación interesada en investigar sobre la violencia y que encuentra una snuff movie grabada en su propia universidad.

La cinta protagonizada por Ana Torrent como Ángela, le valió 7 premios Goya. Hace poco fue premiado en el festival de Sitges y estrena en noviembre una versión restaurada en 4K. Tesis aún no tiene fecha de estreno en Perú, pero esta semana ingresa a la cartelera Los Otros con Kidman como Grace Stewart.

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La película iba a ser hecha en castellano, pero la historia está ambientada en los años cuarenta en una mansión de la isla británica de Jersey donde viven la protagonista y sus dos hijos que “padecen una enfermedad” que no les permite ver la luz del sol. “Mis productores pensaron que el guion tenía más sentido en un ambiente anglosajón, y que se parecía mucho más a una antigua casa victoriana inglesa que a un ambiente mediterráneo”, dijo el director en una entrevista con la BBC. “Todavía no he decidido si haré más películas en inglés; todo depende de cuál sea mi próximo proyecto. Me encantan las películas en inglés, pero al mismo tiempo creo que debemos proteger la diversidad. Si encuentro una historia que merezca ser filmada en Francia, ¡aprenderé francés y me iré!”.

25 años después del estreno, Amenábar presenta en varios países una versión restaurada en 4k. La cinta Los Otros es, también, uno de los trabajos más interesantes de Nicole Kidman, quien fue nominada a los BAFTA. Tan solo dos años después ganó el Óscar por interpretar a Virginia Woolf en Las horas, dirigida por el británico Stephen Daldry.

“Cuando escribí el guion en español, no tenía a nadie en mente y pensaba ambientarlo en Sudamérica. Luego decidimos adaptarlo a Inglaterra y a Nicole le encantó el personaje. Cuando la conocí y vi sus ojos, me parecieron muy expresivos; nunca antes había visto esa fuerza y ​​poder plasmados en el cine. Insistí en usar mucho sus ojos para transmitir toda esa energía. Ahora, al ver la película, parece que fue escrita especialmente para ella”, comentó Amenábar quien se declaró “agnóstico” y que la excusa para hablar de fantasmas es para abordar metáforas sobre las relaciones y “el lado oscuro de las familias”.

En algún momento, el director y la actriz señalaron que al inicio hubo “tensiones creativas”. Sin embargo, Kidman terminó defendiendo la visión del director. Después del éxito de la película en Estados Unidos, la estrella de Hollywood fue entrevistada y admitió que, luego de filmar Moulin Rouge!, Los Otros la aterró.

“Cuando empecé allí y estaba a punto de comenzar los ensayos, realmente no quería hacerlo. Todo mi ser, mi psique, lo estaba rechazando, y estaba desesperada por salir”, declaró la australiana. “Todo lo que quería era hacer historias de amor y musicales, ser feliz”. Lo cierto es que su carrera continuó con éxito y, precisamente, fue la película dramática Las horas la que le dio su primer Óscar como mejor actriz.

Los Otros (2001) regresa a la cartelera con una versión subtitulada y otra con doblaje en castellano. Ingresa a las salas peruanas este jueves.

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