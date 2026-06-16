Michael J. Fox vuelve al cine

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Ovacionado en cada ceremonia a la que asiste, el actor Michael J. Fox no solo es una figura del cine, sino que su batalla contra el párkinson lo ha convertido en un referente, además de liderar una organización que investiga la enfermedad. Esta vez, el ganador del Óscar Honorífico 2022 volverá a la pantalla grande con la película Dragoons, de Icon Creative Studios. La figura de Volver al futuro pone su voz al personaje protagónico.

“La historia de Dougie y Dart es una que comprendo profundamente, la idea de que algo inmenso puede estar durmiendo dentro de ti, esperando el momento adecuado para ser liberado”, dijo el actor en una información exclusiva de Variety. “Esta es una película para cualquiera que se haya sentido ignorado, subestimado u olvidado. Me siento honrado de ayudar a dar vida a Dougie”.

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De acuerdo con la sinopsis, la película animada se centra en la historia de un trabajador “común y corriente” en WizCorp. “Hasta que un extraño accidente despierta algo extraordinario en su nuevo aprendiz, Dart. Transformados en un poderoso dragón, Dougie y Dart descubren una verdad inverosímil: su especie fue en su día gobernante legendaria de los cielos, hasta que el despiadado mago y director ejecutivo Hex los encogió, borró sus recuerdos y robó su poder para construir su imperio. Con esta nueva verdad ante sus ojos y en sus corazones, Dougie y Dart deben encontrar el valor para alzarse, despertar a su especie y demostrar que incluso la chispa más pequeña puede iluminar el cielo”.

Shea Wageman, CEO y presidente de Icon Creative Studio, comentó lo que significa para la compañía tener en el elenco a Michael J. Fox como Dougie: “Desde el momento en que comenzamos a desarrollar este personaje, supimos que necesitábamos una voz que pudiera transmitir tanto una inmensa calidez como un espíritu inquebrantable. Michael aporta todo eso y más. Le da a Dougie un alma con la que el público de todas las edades se encariñará desde el primer fotograma hasta el último”.

El actor y activista que inspira a Hollywood

Hace poco, se supo que el personaje de Harrison Ford en la serie Terapia sin filtro de Apple TV+ estuvo inspirado en Michael J. Fox. En la tercera temporada, la producción cuenta con la participación estelar del actor. “Contagia entusiasmo y alegría, mantiene intacto su sentido del humor y siempre tiene palabras amables para todos”, dijo el actor Neil Flynn.

En el año 2000, el actor y activista fundó la organización que lleva su nombre, una iniciativa para investigar la enfermedad. Cuando subió al escenario en silla de ruedas y entregó el premio a la cinta Oppenheimer en los BAFTA 2024, fue ovacionado. En los Óscar 2022, recordó cuando le dijeron que, debido a su enfermedad, solo podría trabajar 10 años más. “Eso es lo que pasó. La parte más difícil de mi diagnóstico fue lidiar con esa certeza y la incertidumbre de la situación. Solo sabía que iba a empeorar. El diagnóstico era definitivo, el progreso era indefinido e incierto. Aquel chico que salió de Canadá convencido de que haría que cualquier cosa sucediera, al menos trabajando duro y creyendo en sí mismo, ahora tenía una gran tarea por delante”.