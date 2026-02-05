'El diablo viste a la moda' veinte años después

“No es solo una revista, es un ícono global”. El diablo viste a la moda 2 (o The Devil Wears Prada 2) es una de las películas más esperadas de este año y, más allá de la popularidad del filme, 20th Century Studios eligió estrenar el primer tráiler en plena temporada de premios. Y es que la historia sobre la revista Runway continúa con el mismo elenco que logró nominaciones hace veinte años. “Fue como abrir el fondo de tu propio armario y encontrar algo, pensando: ‘Me pregunto si esto todavía me queda’”, dijo Meryl Streep a Vogue sobre volver a interpretar a Miranda Priestly.

Desde que ella y Anne Hathaway volvieron a ser vistas en las calles de Nueva York, sus fotografías se volvieron virales en las redes sociales. La Sexta Avenida, una de las locaciones del rodaje, fue visitada por cientos de fans. “Escuché: ‘Miranda Priestly está caminando’”, comentó Hathaway a la revista. “Meryl, como Miranda, había empezado a caminar por el pasillo delante de mí —yo estaba a unos quince metros detrás de ella— y verla desde atrás fue prácticamente psicodélico. Sentí que se abrían muchos portales en ese momento. Tenía 22 años otra vez. Por suerte, esta vez no se quedó en el personaje todo el tiempo, así que nos reímos mucho”.

Según el tráiler El diablo viste a la moda 2, confirmamos que la editora de Runway tiene que lidiar con los cambios en el periodismo. Veinte años después, la icónica revista de alta costura lucha contra el declive de la prensa escrita y la todopoderosa de la industria, Miranda Priestly, tiene que buscar alianzas.

En el avance, vemos que la aspirante a periodista Andy Sachs (Anne Hathaway) es ahora la nueva editora de contenidos. Pero cuando llega a la oficina, Miranda le comenta a Nigel (Stanley Tucci) que no recuerda quién es. “Es una de tus Emilys”, le responde.

Su exasistente, a la que creía reemplazable, Emily (Emily Blunt), es ahora la ejecutiva de una empresa líder en publicidad. “¿Sabes qué es lo gracioso? Que cambiaste. Tienes mucha más confianza”, le dice Emily a Andy en el tráiler de El diablo viste a la moda 2. “Pero conservaste esas cejas, ¿no?”. Blunt declaró a Vogue que la reacción del público le ha recordado la repercusión que tuvo el filme. “Es un símbolo de cómo han cambiado nuestra industria y nuestras vidas”.

En ese sentido, Hathaway agradeció ser parte de la secuela. “Todos los que pudieron regresar para formar parte de la segunda película lo hicieron, así que empezamos con un profundo conocimiento y aprecio por los últimos 20 años y por lo que se ha convertido la película”. Blunt definió la relación de las dos asistentes de Miranda Priestly como “la historia de amor más original” que ha interpretado.

La secuela de la película que se basó en la novela homónima escrita por Lauren Weisberger, se estrenará el 1 de mayo. La historia original fue nominada al Óscar, a los Globos de Oro, a los BAFTA y obtuvo US$326 millones de dólares en taquilla mundial. David Frankel volvió como director y al reparto se suman Lucy Liu, Justin Theroux y Lady Gaga.❖