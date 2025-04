HBO ha confirmado el elenco principal de su esperada adaptación televisiva del universo de Harry Potter. Paapa Essiedu, actor británico conocido por I May Destroy You, interpretará a Severus Snape, mientras que John Lithgow será Albus Dumbledore y Janet McTeer Minerva McGonagall. Nick Frost y Luke Thallon también estarán en papeles clave. La serie adaptará los siete libros de J.K. Rowling, comenzando con La piedra filosofal, y se estrenará entre 2026 y 2027 en Warner Bros Studios Leavesden.

La elección de Essiedu como Snape ha generado controversia en redes sociales, con muchos cuestionando su idoneidad para el papel debido a las diferencias físicas con el personaje original y la interpretación icónica de Alan Rickman. El enfoque de HBO en diversidad y representación también ha sido tema de debate.

Paapa Essiedu, confirmado por HBO, como el nuevo Severus Snape

HBO ha apostado por Paapa Essiedu para interpretar a Severus Snape, uno de los personajes más complejos y queridos de la saga Harry Potter. Conocido por su trabajo en la aclamada serie I May Destroy You, Essiedu ha sido elegido para dar vida al profesor de Pociones y miembro de la Orden del Fénix. Este casting ha sorprendido a muchos, ya que el perfil físico del actor no se ajusta a la descripción de Snape en los libros. J.K. Rowling presenta a Snape como un hombre de "piel pálida, cabello negro y grasiento, y nariz aguileña", características que fueron definidas aún más por la actuación de Alan Rickman en las películas de Harry Potter.

A pesar de las críticas sobre el perfil físico de Essiedu, HBO ha defendido su decisión, destacando que la serie busca ofrecer una representación más inclusiva y diversa. La elección de actores como Essiedu, quien tiene raíces africanas, refleja el enfoque de la producción por reflejar una mayor diversidad en el elenco, algo que también fue un tema importante en el casting de Noma Dumezweni como Hermione Granger en Harry Potter y el legado maldito. Este cambio ha generado debates entre los fanáticos, algunos de los cuales sienten que la nueva serie debería apegarse más a la visión original de los libros.

Controversia entre los fanáticos sobre la elección de Essiedu como Snape, previo a la confirmación de HBO

La posibilidad de que Essiedu interprete a Snape ha provocado una fuerte reacción entre los aficionados de Harry Potter. Muchos consideran que la elección del actor no coincide con la descripción original del personaje en los libros de J.K. Rowling. En las novelas, Snape es descrito como un hombre de “piel muy pálida, cabello negro y grasoso, y nariz prominente”.

Estas características son clave para la visión de los seguidores, quienes expresan su descontento en las redes sociales, defendiendo la imagen del personaje tal como aparece en los libros. Además, esta representación ha sido consolidada en las películas por el actor británico Alan Rickman, quien falleció en 2016.

“Paapa Essiedu no es Severus Snape. J.K. Rowling lo sabe. HBO lo sabe. Sin embargo, lo ignoran. Muy decepcionante. Alan Rickman era el Snape perfecto y Adam Driver habría sido perfecto para el papel. Qué cambio radical. #HarryPotter”, compartió Seat B1, a través de X. El post incluía una página de los libros donde se describe físicamente al personaje.

Ante la posibilidad de que Essiedu asuma el papel de Severus Snape, muchos seguidores han expresado su preferencia por Adam Driver para interpretar al profesor de pociones. El actor, dos veces nominado a los Premios Oscar, es conocido por su papel en "Star Wars" y "House of Gucci".

El mismo usuario de X comparte esta postura: "Aún estamos a tiempo de hacer de Papá Essiedu, Kingsley Shacklebolt y contratar a Adam Driver como Severus Snape. Atentamente, todos los fans de Harry Potter". Además, varios fanáticos han recurrido a la IA para crear imágenes de Adam Driver como Snape, respaldando su argumento de que él es la mejor opción para el papel.

La serie de "Harry Potter", dirigida por Francesca Gardiner como guionista y Mark Mylod como director, busca enriquecer la diversidad y representación de su elenco. La elección de Noma Dumezweni como Hermione en "Harry Potter y el legado maldito", según lo informado por Deadline y J.K. Rowling, marcó un precedente en esta dirección.

La serie se filmará en los estudios Warner Bros Leavesden, donde se produjeron las películas originales. Su lanzamiento está previsto para finales de 2026 o principios de 2027, aunque la controversia en torno al casting continúa creciendo.