The Falcon and the Winter Soldier ha presentado, hasta la fecha, tres episodios en Disney Plus. La serie reveló al personaje John Walker, interpretado por Wyatt Russell, quien es elegido por el Gobierno de Estados Unidos para ser el nuevo Capitán América.

Sin embargo, las distintas quejas de malos fanáticos han hecho que el actor cierre sus redes sociales . Esto es debido a los insultos y amenazas de muerte que ha recibido por ser el reemplazo de Steve Rogers en el UCM.

Aún no se sabe si Rusell retomará su actividad en las redes sociales, pero existen miles de usuarios que lo defendieron de los ataques injustificados, recordando que The Falcon and the Winter Soldier es solo una serie y sería mejor calmarse.

Wyatt Russell confesó que hizo casting para interpretar a Steve Rogers

En una entrevista realizada por el programa Good Morning America, Wyatt Russell confesó que la primera audición a la que se presentó en su carrera fue para obtener el papel de Steve Rogers en la película Capitán América: el primer vengador.

“Es una historia divertida, pero sinceramente mi primera audición era más para leer, para ver si tenía algo de talento al actuar. No creo que entrara en la lista para obtener el personaje en algún momento. Esta vez no tenía ni idea del papel al que me estaba presentando. ‘Marvel quiere que leas para un papel, ve a por ello’. Descubrí quién era (Steve Rogers) cuando ya lo había leído el guion”, explicó el actor.