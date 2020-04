Coronavirus: cineastas argentinos varados en Iquitos solicitan ayuda para ser repatriados

Más de un mes alejados de su familia, con recursos económicos agotados y sin un seguro médico que los proteja, este grupo de cineastas argentinos enfrenta la cuarentena en Iquitos, una de las ciudades con mayor tasa de contagios por coronavirus.

“Hoy hace más de 20 días que nuestra Embajada Argentina en Perú, no logra un acuerdo con el gobierno local para trasladarnos hasta Lima y poder repatriarnos. No somos los únicos, somos 19 argentinos aquí. Entendemos que somos muy pocos y que se da prioridad a zonas en donde el número de varados es mayor. Pero nosotros estamos expuestos no solo a la pandemia del COVID-19, sino también a enfermedades como la malaria y el dengue y si algo nos sucede no tenemos acceso a cobertura médica de ningún tipo y las Fuerzas Armadas peruanas nos han dejado en claro que no somos prioridad por el solo hecho de ser extranjeros”, señaló María Gabriela Vera, productora de Tamdem y cineasta argentina.

Este equipo de realizadores es conformado por Hugo Emmanuel Figueroa, María Gabriela Vera, Fernando Cattaneo, Pablo Picco, Santiago Ponti y Constanza Gatica. Llegaron el 3 de marzo para la grabación de la película Crónica Bárbara, tras el barco de Fitzcarraldo. Ellos iban a continuar su rodaje en Pucallpa y culminarla el 14 de abril. Sin embargo, las medidas decretadas por el gobierno los obligaron a suspender la producción desde el 15 de marzo.

Esta situación forzó a que el equipo de rodaje argentino destinara todo el presupuesto que tenían para la grabación del proyecto y sus ahorros personales en alimentación y gastos básicos. Ha pasado casi un mes y siguen esperando que la Embajada de Argentina los apoye con la repatriación. Junto a ellos hay 13 argentinos más que también se encuentran varados en el lugar.

“No tenemos respuestas claras desde nuestra embajada, tampoco estamos pudiendo acceder al apoyo económico desde la cancillería argentina. Nos hemos contactado con muchísimos funcionarios en Perú y Argentina y está siendo imposible la gestión para salir de la isla. La cuarentena en esta zona se va a extender y un vuelo privado gestionado por embajadas de otros países nos cuesta alrededor de 10 000 dólares”, añadió la cineasta.

Hasta el momento, han sido apoyados por el DDC de Cultura de Loreto solo en la búsqueda de un hospedaje que les permita resistir más tiempo; sin embargo, la situación se agrava pues son los únicos huéspedes y viven en el hotel con el apoyo de los dueños, ya que la mayoría de extranjeros lograron salir por gestión de sus embajadas.

Finalmente, el equipo hace un llamado a su embajada en Perú para poder regresar a la Argentina y apela a la solidaridad de quienes puedan apoyarlos económicamente. Para ponerse en contacto pueden hacerlo con Maria Gabriela a través de los números +54 9 353 426-4525 y 912184746, o con Katya Zevallos, al 956146687.