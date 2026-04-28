Escritor del yo, Gonzalo Celorio, Premio Cervantes 2025

Gonzalo Celorio es un escritor mexicano de raíces cubanas. Tiene 78 años. Es autor de más de 10 libros, entre novelas, ensayos y memorias. El pasado jueves 23 de abril, Celorio recibió el máximo galardón literario y cultural del ámbito hispano: el Premio Cervantes.

La obra de Celorio se alimenta de referencias literarias y culturales; se podría decir que es un humanista en todo el sentido de la palabra. Sin embargo, señalar este aspecto no implica que se trate de un autor de un solo registro. En ese sentido, si decimos que es autor de ensayos, memorias y novelas, se debe a que de alguna manera hay que rotular sus títulos. Casi toda la obra de este autor mexicano se canaliza en la primera persona, pero no necesariamente para hablarnos de su vida o solo de sus puntos de vista sobre las cosas que ocurren. Celorio escribe desde la primera persona y hace uso de un yo potenciado o, mejor dicho, de un yo beneficiado por la promiscuidad de géneros.

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"Mentideros de la memoria". Imagen: Difusión.

En librerías limeñas es posible conseguir más de un libro de Celorio. El último suyo que leí fue Mentideros de la memoria (Tusquets). Este es un proyecto en el que el autor nos sumerge en la relación que mantuvo con no pocos escritores hispanoamericanos, gigantes como Juan José Arreola, Borges, Julio Cortázar, Alfredo Bryce y Gabriel García Márquez, entre otros. Claro, no es la primera vez que se publica un libro con estas características, en el que autores repasan su vida y rinden homenaje a sus ídolos literarios. Pero Celorio lo hace de una manera muy particular.

Celorio usa el yo para hablar de lo que le gusta de estos autores y de lo que le atrae del discurso literario. En cuanto a lo último, nos referimos a uno capaz de convocar en un solo espacio distintas maneras de escribir, narrar y representar. Por eso indicamos líneas atrás lo del rótulo de sus libros, que obedece más a una decisión editorial. Lo cierto es que en Celorio están concentrados todos los géneros, pero también es cierto que su yo potenciado no es un autoservicio, sino una herramienta para hablar de la obra y la persona del otro. Es decir, habla de sí mismo para disertar sobre los autores que más admira. Esto, en los tiempos que corren y ante los egos sobredimensionados, ya es una extravagancia.

Busquen Mentideros de la memoria; cuando lo lean, háganlo con un cuaderno de apuntes. Se aprende de su literatura. Hay una generosidad natural en Celorio para compartir lo que sabe.