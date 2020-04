Lady Gaga desea interpretar a Bayonetta en el cine

El videojuego de acción y aventura Bayonetta es una de las grandes franquicias del entretenimiento que podría ser adaptada para el cine.

El personaje, una creación de la compañía japonesa PlatinumGames, vio la luz en 2009 y debido a su éxito se lanzó una secuela, Bayonetta 2, en 2014.

El personaje es exclusivo de Nintendo, empresa que planea producir un tercer juego para Switch y que se estrenaría a mediados de 2021.

Sin embargo, la bruja también llegaría a la pantalla grande, según fuentes cercanas a We Go This Covered, Sony Pictures está produciendo la película que cuenta las aventuras de Bayonetta.

A pesar de que no se ha elegido a la actriz que encarnará a la protagonista, la cantante y compositora Lady Gaga, está interesada en el papel.

Gaga, cuyo nombre real es Stefani Joanne Angelina Germanotta, cuenta con varios créditos en la actuación, en especial con la galardonada A star is born, junto a Bradley Cooper.

A pesar de que la página web no informa si Sony ha aceptado a Gaga, es probable que esto suceda, ya que su participación ayudaría a la taquilla de la futura película.

Sony también está en la búsqueda de una cineasta que dirija el proyecto y una de las candidatas para el trabajo es Patty Jenkins, encargada de las dos cintas de Wonder Woman.

De hacerse realidad, Bayonetta se sumaría a la larga lista de películas basadas en videojuegos, las cuales son conocidas por tener malas críticas y baja taquilla. Aunque Detective Pikachu y Sonic han roto este estigma.