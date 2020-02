Jackie Chan vs. Arnold Schwarzenegger: se estrena el primer tráiler de The Iron Mask [VIDEO]

No hay duda de que Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger son dos de los héroes de acción más grandes del cine, y muchos se han preguntado qué pasaría si estas dos estrellas alguna vez se enfrentaran cara a cara en una película.

Ahora, la gente de Signature Entertainment finalmente responderá esa pregunta con su épica película de aventuras ‘The Iron Mask’, donde estos veteranos actores se verán las caras en la pantalla grande.

Antes que la película recibiera ese título, tuvo otros nombres como ‘Journey To China: The Mystery of Iron Mask’, ‘Viy 2: Journey to China’ y ‘Mystery of Dragon Seal’.

Iron Mask - tráiler

Independientemente de la historia del título, una cosa es segura, y es que la atracción principal en esta película extranjera es el emocionante enfrentamiento mencionado líneas arriba.

Pero el enfrentamiento del siglo parece ser solo la punta del iceberg, según puede verse en el tráiler.

Esta producción ruso-china se lanzó inicialmente en 2019 y en realidad es una secuela de la película ‘Imperio Prohibido’, la cinta más taquillera de 2014 en Rusia.

Oleg Stepchenko es el director de ‘The Iron Mask’ y su predecesora, y es uno de los pocos que puede dicen que dirigió una pelea entre dos de los actores más destacados del género de acción

Por supuesto, la última vez que Jackie Chan y Arnold Schwarzenegger estuvieron juntos en la pantalla fue en el remake de 2004 de ‘A round the World in 80 Days’, pero no tuvieron escenas de pelea entre ellos.

The Iron Mask aún no tiene una fecha de estreno en cines de EE. UU., Pero llegará a los cines en el Reino Unido el 10 de abril de 2020.