Juego de gemelas: Disney plus podría producir nuevo remake

Disney plus estrenó su plataforma de streaming en Estados Unidos y para darle frente a la competencia está apostando con los remakes de algunas series y películas como: “Lizzie McGuire”, “La dama y el vagabundo”, “Mi pobre Angelito” y “Querida, encogí a los niños.

Pero ahora estaría en planes para otra cinta que fue muy aclamada en su época, se trataría de “Juego de gemelas”, la cual cuenta la aventura de dos hermanas que fueron separadas al nacer, viviendo cada una con su papá y mamá respectivamente, sin embargo, el destino las hará unirse de nuevo y poder unir a sus padres, quienes dejaron de verse por más de 10 años.

Y ahora, el sitio web Got This Covered reportó que podrían producir un remake por segunda vez de la popular ficción. Esto debido a que la primera versión no sería la que la mayoría conoce con la actriz Lindsay Lohan, sino con Hayley Mills en “Operación Cupido” de 1961, quien a la vez se basó en la novela infantil “La dos Carlotas”.

Según comentó el medio, Nancy Meyers sería la candidata perfecta para que encabece el proyecto, ya que ella fue la guionista y directora de la película de Lohan, la cineasta es conocida también por obras como “Pasante de Moda”, “Alguien tiene que ceder” y “Enamorándome de Mi Ex”.

Aunque no hay un comunicado oficial, los rumores indican que, de ser aprobado, la producción iniciaría todos los preparativos para el siguiente año y revelarían mayores detalles como la nueva actriz que interpretaría a las gemelas Annie y Hallie.