One Piece manga 943: ¡Revelan el secreto de las "Smile"! Zoro y Sanji se encuentran

"Smile". One Piece vuelve de su descanso semanal con el episodio 943, el cual ha revelado el secreto de las frutas que producía Kaido junto a Cesar y Doflamingo.

El manga 943 empieza con un pequeño recuerdo, donde vemos a Kin'emon, Inuarashi, Raizou y demás, siendo criticados por Yasuei, quien les dice que Oden se convertirá en un importante Shogun en un futuro.

Regresamos a la realidad y vemos el cuerpo inerte de Yasu ante las lágrimas de todos los samurais. Mientras que, la población, empieza a reír de manera exagerada pues es la única expresión que pueden hacer según Hiyori.

Zoro creía que las Akuma no Mi solo eran frutas artificiales, pero no es así. Orochi empieza a gritar que es el final perfecto para Yasuie y que Wano debería ser así, puras risas de las personas que no pueden sufrir.

En las minas de Udon, vemos a Queen burlarse de lo acontecido y a Luffy contrariado al ver que mucha gente se está riendo. Tenemos un pequeño vistazo a Kadiou jactándose de la acción de Orochi.

Ya en el pueblo Bakura, Shutenmaru le pregunta a Kin'emon e Inuarashi si saben sobre las Smile. Al ver que no ellos, al igual que los Mugiwara tampoco conocen, empiezan a explicarlo.

Las risas del pueblo Ebisu son unas "máscaras", debido a las frutas artificiales que fabricaban en Dessrosa. El objetivo de Kaido es tener la tripulación más fuerte del mundo, sin embargo, el porcentaje de éxito es del 10% y, quienes no obtienen poderes, pierden la habilidad de estar tristes o enojados.

Se explica también las fuerzas de Kaido, están los Waiters (aquellos que no comen una fruta), los Gifters (los que fueron bendecidos con el 10%) y los Pleasures (los guerreros que ríen). Es por ello que, para burlarse de los que solo tienden a reír, llamaron a las frutas, Smile.

El plan de Orochi fue combinar las frutas fallidas con las sobras que botaban de la capital para el pueblo Ebisu. Con el pasar del tiempo, fueron perdiendo las emociones.

En las hojas finales del manga 943 de One Piece vemos a Otoko burlar la seguridad y correr donde su padre. Orochi la descubre y empieza a dispararle, sin embargo, aparecen Sanji y Zoro salvándola de una brutal muerte.