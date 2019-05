Avengers Endgame: personaje de "Drake & Josh" realizó cameo y astutos fans lo notaron

Con el pasar de los días se descubren nuevos secretos de "Avengers: Endgame", cinta que está conquistando todas las taquillas mundiales y rompiendo todos los récords posibles. En esta oportunidad, un astuto fan se dio cuenta de un personaje que pasó inadvertido por otros.

El mismo que apareció en una de las series juveniles más populares, "Drake & Josh". La siguiente nota contará spoilers de "Avengers: Endgame" por lo que si no has visto la película, es mejor no seguir leyendo, de lo contrario, adelante.

Luego que Tony perdiera el tesseracto en Nueva York 2012, le comenta a Steve Rogers que deberán hacer otro viaje hacia 1970, pues ahí se encuentra la gema del espacio, así como varias partículas pym.

Una vez que están se encuentran en el campo donde "crearon al Capitán América", deciden bajar por un ascensor, cuando una empleada administrativa los queda mirando como si los reconociese. Algunos pensaron que se trataba de un personaje más, sin embargo, los verdaderos fans se dieron cuenta que se trataba de la actriz Yvette Nicole Brown.

Seguramente ese nombre no te suena. ¿Helen? ¿Personaje de "Drake & Josh"? Correcto, la jefa del cine donde trabaja Josh en sus ratos libres realizó un cameo que muchos fans de "Avengers: Endgame" no se dieron cuenta, sin embargo, con el pasar del tiempo, sí.

La película tiene diversos cameos inesperados que hasta el momento siguen apareciendo, como por ejemplo, Jim Starlin (creador de Thanos en los cómics), Joe Russo (uno de los directores), Ken Jeong (Hangover), Howard el pato (Guardianes de la Galaxia), entre otros.

¿Llegaste a notar este cameo de "Avengers: Endgame"?