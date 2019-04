One Punch Man 2x04: ¿Cómo y dónde ver el capítulo 4 online? [VIDEO]

Como todos los martes, One Punch Man nos presenta un nuevo capítulo de su segunda temporada. En el episodio 2x04, Garou continuó cazando héroes, lo que provocó que se enfrente con Tanktop Master, el mismo que estaba siendo acompañado por los demás miembros de su clan.



En las escenas logramos ver como Garou derrotó a todos sus oponentes sin problemas y los dejó mal heridos en pleno campo de batalla. Incluso Charanko, el último pupilo de Bang, logró ser alcanzado por el poder del enemigo. ¿Qué nos tiene preparado ahora One Punch Man 2x04?

En One Punch Man 2x04 Garou tuvo la oportunidad de encontrarse con Saitama; al pensar que era otro héroe al que derrotar, lo intenta golpear. El héroe piensa que se trataba de un ladrón y lo noquea sin mayor esfuerzo.

¿Qué veremos en One Punch Man 2x03?

De acuerdo al tráiler previo al capítulo, Saitama usará una peluca para hacerse pasar por Charanko en un torneo de Artes Marciales. ¿El guerrero logrará a prender una nueva técnica?

Tráiler de One Punch Man 2x04

¿Dónde ver One Punch Man 2x01?

Por el momento, solo Estados Unidos tiene programada una fecha de estreno vía online por Hulu. La productora del anime indicó que One Punch Man sería retransmitida por otros sitios web y streaming que también habrían adquirido los derechos de emisión.



Viz Media, empresa de distribución de manga y anime más importante de Estados Unidos, informó que la temporada 2 de One Punch Man debutará en Hulu, en simultaneo con Japón.

El anime puede ser visto vía estas plataformas desde las 12:05 p.m. hora peruana.

Capítulos de la Temporada 2 de One Punch Man

Episodio 1 - El regreso del héroe (9 de abril de 2019)

Episodio 2 - El monstruo humano (17 de abril de 2019)

Episodio 3 - La caza comienza (24 de abril de 2019)

Episodio 4 - Bate de metal (1 de mayo de 2019)