Game of Thrones: ¡Increíble! Estos son los millonarios sueldos de los actores de la octava temporada

Falta poco para el estreno de la octava y última temporada Game of Thrones, una de las series más exitosas y lucrativas que ha producido HBO en toda su historia. Es por esta última característica que muchos fans se preguntan cuánto dinero ganarían los actores por episodio actuado.

A lo largo de las temporadas, hemos conocido la historia de icónicos personajes de la tierra ficticia de ‘Westeros’ como Jon Snow, los hermanos Jaime, Tyrion y Cersei Lanister, Arya Stark, Sansa Stark y la imponente Daenerys Targeryen, pero ¿sabemos la cantidad de dinero que las estrellas se llevan a los bolsillos? Las cifras sorprenderán a más de alguno.

Según la prestigiosa revista Cosmopolitan, cada actor estaría ganando miles de dólares por aparecer en algún momento de los 60 minutos o más de duración de cada capítulo estrenado por HBO. La inmensa popularidad de la serie habría influido en el constante aumento de sueldos de las ahora estrellas del cine y la televisión.

Emilia Clarke ($ 500,000 por episodio)

‘Dany’ sorprendió a todos al revelar en una entrevista con la revista Vanity Fair que la actriz habría ganado junto a sus compañeros una cifra de 12,5 millones de dólares por parte de HBO. “Me pagan con la misma paga que a mis amigos. Nos aseguramos de eso ”, afirmó. Por otro lado Emilia Clarke habría sido imagen de numerosas marcas, comerciales y campañas que le habrían permitido amasar una millonaria fortuna en sus cuentas.

Kit Harington ($ 500,000 por episodio)

El 'joven lobo' es considerado uno de los personajes principales de la franquicia. Según informaciones del portal Deadline,Kit tenía un salario bastante pequeño en las primeras temporadas pero la situación cambió desde una renegociación de contrato en 2014. Junto a sus compañeros del elenco principal, las charlas con HBO tuvieron como resultado un impresionante aumento de $ 500,000 por episodio.

Lena Headey ($ 500,000 por episodio)

Al igual que Kit, Lena es considerada un miembro del reparto central, y negoció su salario desde $ 300,000 por episodio a $ 500,000 por episodio. Pero a pesar de ganar la misma cantidad de dinero (realmente masiva) que Kit, su patrimonio neto es ligeramente menor, lo que podría tener algo que ver con sus problemas financieros en 2013.



Nicolaj Coster-Waldau ($ 500,000 por episodio)

Quién no se quedó atrás fue el actor que hace de Jaime Lanisterr. Nikolaj también formó parte de esas negociaciones salariales de HBO, lo que significa que es un multimillonario gracias al programa.

Peter Dinklage ($ 500,000 por episodio)

El ‘medio hombre’ formó parte del mismo proceso de negociación que Kit y Lena, lo que significa que ganó más de $ 12.5 millones solo por su trabajo en Game of Thrones. Por su parte, Peter tuvo una importante carrera cinematográfica antes de acechar en Westeros, apareciendo en películas como The Station Agent, Elf y Las Crónicas de Narnia.

Masie Williams ($150,000 por episodio)

Otra sería la historia de la pequeña sin rostro. El sueldo del elenco ‘nivel b’ sería mucho menor que lo generado por sus demás compañeros. Si bien sus ganancias no han sido reportados por ninguna agencia oficial, el portal 'Buuut Celebrity Net Worth' asegura que Masie gana $ 150,000 por episodio.

Sophie Turner (aproximadamente $150,000 por episodio)

Al igual que Maisie, no hay mucha información para Sophie, pero se presume que la actriz gane una cifra similar a su hermana en la ficción. Con su próximo protagónico en X-Men: Dark Phoenix, Turner no se tendrá que preocuparse por quedarse sin dinero a lo largo del 2019.

¿Te sorprendiste con los elevados sueldos de los actores? Es una realidad que los actores de Game of Thrones son unas súper estrellas de la industria televisiva pero nadie hubiera imaginado la increíble cantidad de dólares que se llevan a sus cuentas por cada episodio actuado. Si aún no sabes dónde ver el estreno de temporada de Game of Thrones, acá te dejamos una guía completa para ver en vivo la exitosa serie de HBO.