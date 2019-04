My Hero Academia: ¿Midoriya y Bob Esponja se unen? El crossover menos esperado [FOTOS]

La increíble popularidad del anime y manga de 'My Hero Academia' (Boku no Hero) ha llegado a todas partes del mundo gracias al internet y redes sociales. Es por esta razón que millones de fanáticos del anime no guardan reparos en compartir su fanatismo en las redes sociales.

En esta ocasión, fue la artista gráfica conocida en twitter como JumJamz quién publicó un creativo poster del anime, pero con una particularidad muy especial: los héroes fueron cambiados por personajes de 'Bob Esponja'.

Basado en un poster oficial de la serie, vemos como el protagonista, Midoriya Izuku es reemplazado por Bob Esponja. La misma suerte corren All Might, quién posa sonriente como Sirenoman para el deleite de los fans de ambas series.

Algunos usuarios celebraron el creativo ‘crossover’ de la serie mientras que otros compartieron divertidos memes a favor y en contra del ‘fanart’. Acumulando más de 42’000 likes y cientos de comentarios, la publicación de JumJazm se hizo viral en Twitter.

I made a poster by tracing a poster. As a commission for my friend. pic.twitter.com/Sf56oU5I3G — JumJamz (@JumJamz) 31 de marzo de 2019

'My Hero Academia' es la obra del mangaka Kohei Horikoshi y sigue la historia de Midoriya Izuku, quien sueña con ser el héroe más grande de todos pese a haber nacido sin poderes. Eventualmente conoce al mejor héroe del mundo, All Might, y se inscribe en una escuela para entrenar mejor sus habilidades.

Esta no sería la primera vez que el personaje de Nickelodeon aparece en alguna creación de los fans. Acá de compartimos un video de la versión 'anime' de la popular serie infantil.