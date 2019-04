Game of Thrones: las enseñanzas de Cercei Lannister en seis emotivas e históricas frases

La hija mayor de Lord Tywin Lannister y Lady Joanna Lannister, Cersei Lannister, es un personaje fundamental en Game of Thrones por el carácter maligno que impone en la trama.

A la Reina de los Siete Reinos no solo la caracteriza su frondosa y bella cabellera rubia: su entrega y lucha para alcanzar la justicia en los suyos es, para muchos de sus detractores y seguidores, digno de destacar.

Su rudeza caracteriza a este mítico personaje de GOT pero también su valentía que ha hecho que sea protagonista de memorables momentos durante la lucha del juego de tronos que ya llega a su octava secuela hasta la fecha. Si no has visto las primeras siete entregas de Game of Thrones te lo resumimos aquí en tres minutos.

A puertas de estrenarse en HBO la octava temporada de Game of Thrones, la cual da cuenta de la competencia entre familias nobles de siete reinos de Westeros por obtener el Trono de Hierro, te presentamos las frases más recordadas de Cersei Lannister, interpretado por Lena Headey.

1. "No quería darte la satisfacción de creer que me importaba lo suficiente como para preguntar"

2. "Yo debería usar el armadura y tú el vestido"

3. "La gente va a susurrar. Hará sus bromas al respecto. Déjalos"

4. "No eres ni la mitad de inteligente de lo que crees"

5. "Cada respiro que haces en mi presencia me fastidia"

6. "Esto es más de lo que mereces"

Cuestionada por su dureza pero alabada por su franqueza ante el resto. Esa es Cersei Lannister, quien sorprenderá con memorables y difíciles momentos en la entrega que está próxima a presentarse de Game of Thrones por el canal HBO.

Cuándo sale la última temporada de Game of Thrones

Este 14 de abril podrás disfrutar de "Game of Thrones" temporada 8, a través del canal HBO. La historia llegará a su fin luego de estar casi un año alejado de la pantalla chica. Este desenlace nos conducirá a conocer quien se quedará con el ansiado Trono de Hierro.

Hora y canal para ver el estreno de la última temporada de Game of Thrones

Juego de Tronos y su octava temporada estará compuesta por seis episodios que, según el director George R. R. Martin, durarán más de una hora. Conoce aquí dónde y cómo ver la última temporadas de Game of Thrones de forma legal y segura.