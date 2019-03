The Walking Dead 9x12 EN VIVO: ¿Dónde ver 'Guardians? Alpha prepara el contraataque

The Walking Dead 9x12 EN VIVO ONLINE | 'Guardians' es el nombre del episodio que se estrenará hoy por la noche, donde continuará relatando el conflicto que tienen los Supervivientes con los 'Susurradores'. Estos últimos se ven tramando nuevas maneras de poder derrotar a Daryl y compañía.

En el episodio anterior, 'Bounty', vimos a Alpha, líder de este tenebroso grupo, amenazar y advertir a Daryl (Norman Reedus) que habían cruzado su territorio. Aunque ella prometió no hacerles daños si recuperaba a su hija, la confrontación es inevitable y en el episodio de hoy, veremos cómo se preparan para ello.

"Mientras una comunidad lucha para liberar las tensiones que amenazan una separación de sus miembros, la verdadera naturaleza del otro grupo sale a flote; la misión de rescate a un amigo tendrá fatales consecuencias", se puede leer en la sinopsis del episodio de hoy, The Walking Dead 9x12, 'Guardians'.

