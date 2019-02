Pokémon: 'Gorochu', la evolución perdida de Pikachu que pocos fans conocen

Una de las franquicias más importantes del mundo anime, "Pokémon", ha sorprendido a sus fans con una revelación en torno a su personaje estrella, Pikachu.

Si eres un fanático acérrimo de Pokémon, sabrás que Gorochu, es la evolución perdida de Pikachu y Raichu que nunca llegó a ser publicada para los primeros videojuegos de la franquicia.

De acuerdo al portal japonés Yomiuri, el ilustrador original de Pikachu, Atsuko Nishida, se refirió a la tercera evolución del personaje central de Pokémon e indicó que debió ser un monstruo amenazador, con un cuerno y feroces garras.

Pikachu vs. Raichu



"Sí existió. Fue 'Pika (chu),' 'Rai (chu),' y 'Goro (chu)'. El Pokémon conocido como 'Gorochu' iba a tener colmillos e incluso un par de cuernos", exclamó.

Pese a existir esta versión en papel, Game Freak, empresa japonesa desarrolladora de videojuegos, canceló la introducción de Gorochu por un problema de balance dentro del juego.

Si bien esta versión del personaje no llegó a ver la luz, el usuario de Twitter, VivinkArt publicó su versión de Gorochu en línea sorprendiendo a más de un fan.

Thank you everyone for all the compliments and critique! I'll definitely finish up my 171 Fakemon art and upload it sometime soon. In the mean time, here's a mockup anime screenshot I did of Gorochu for fun. ⚡️ pic.twitter.com/GD6CicSEf2