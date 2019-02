It: Capítulo 2 tendrá una duración de 3 horas para sorpresa de fans

Una de las películas de terror con mayor éxito en los últimos tiempos es It (Eso). El filme, basado en el libro de Stephen King no solo la 'rompió' en taquillas, sino también en los comentarios de la crítica, Es por ello que no dudaron en realizar la segunda parte.

Sin embargo, ¿cuánto podría durar esta secuela? Un usuario de Twitter no solo reveló el tiempo que tendrá la cinta, sino también la calidad de la cinta. El cibernauta de nick @VierwerAnon resaltó que es mucho peor que la primera y que tendrá mucho trabajo por hacer.

"It: Capítulo 2 dura casi 3 horas. Bastante buena, pero necesita trabajo, la primera es mejor. Y eso es todo lo que diré antes de que Warner Bros me demande", escribió el usuario en su cuenta de Twitter el pasado 12 de febrero.

