Warner: Jared Leto deja de ser 'The Joker' y cancela película en solitario

Malas noticias para los fanáticos de DC Cómics. Si eres uno de los pocos que quedó encantando con la interpretación de Jared Leto como el 'Joker' en The Suicide Squad, te comentamos que Warner canceló la película en solitario del actor.

No solo eso, la actriz Margot Robbie no regresará como Harley Quinn para la 'Suicide Squad' que dirigirá James Gunn, debido a que se está pensando en hacer un reboot y no una continuación, por lo que empezarán a llamar nuevos actores para los posibles papeles.

Si crees que estas dos noticias han sido un duro golpe para el universo de DC Cómics, te tenemos una tercera y aún más fuerte bomba: 'Mad Love', la película que iba a unir tanto a Joker como a Harley Quinn, finalmente fue cancelada, según Forbes.

Tanto Jared Leto como Margot Robbie ingresaron al mundo de DC en el 2016, debutando con la película 'The Suicide Squad', filme que recibió más de una crítica por parte de los fans. No solo eso, sino que en la taquilla tampoco le fue bien, tanto así que tuvieron que llamar a James Gunn para hacer el reboot.

De acuerdo con Forbes, Jared Leto no tiene espacio en la siguiente etapa que viene trabajando DC. Incluso, ya se encuentran filmando la película 'The Joker' con Joaquin Phoenix. Así mismo, 'Mad Love', la comedia romántica entre Joker y Harley ya tenía listo el guión, sin embargo, Warner no le dio luz verde.

Al parecer, DC Cómics y Warner encontraron el éxito en Aquaman y Mujer Maravilla, por lo que desean armar un universo en torno a estos personajes y no tanto a Batman, como sus villanos.