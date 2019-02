Renuevan Los Simpson para más temporadas en la cadena de televisión [VIDEO]

Por un momento se dudó de la continuidad de Los Simpson, debido al alto costo de la serie, sobre todo porque la misma pasa a formar parte de Disney, con lo que sería un impedimento que el canal Fox y el estudio televisivo 20th Century Fox compartan costos en sus balances, pero a pesar de eso, la historia tuvo un buen final.

Si, tal cual, Los Simpson seguirán transmitiéndose, pues Fox anunció ante la Asociación de Críticos de Televisión que la famosa serie animada sí tiene asegurado su futuro, es decir, la familia amarilla de Springfield ha sido renovada para dos temporadas más, lo que significa que al menos tendrá 32 temporadas hasta el año 2021.

En la actualidad, la serie está en la temporada número 30, y lejos de seguir aumentando los números de sesiones, se debe destacar que con la renovación la misma llegará a más de 700 episodios, lo que representa un absoluto récord para una serie de animación o live-action en Estados Unidos.

We've got some eeeeeexcellllent news... #TheSimpsons has been renewed for Seasons 31 and 32! 🙌 pic.twitter.com/UfijjrLZXa