Pokémon: revive el momento en que 'N Sync cantó el PokeRap [VIDEO]

Para nadie es un secreto que la reconocida franquicia Pokémon tuvo gran acogida en el pasado, en especial en los años 90, cuando era una serie que despertaba la atención de los más pequeños de la casa.

La popular serie generaba por aquel entonces diversa publicidad y merchandising, muchos recuerdan las figuras de Pokémon, peluches y hasta pokeballs, pero lo que tal vez ha sido olvidado, es la publicidad que se le hacía a la serie en en diversos canales de televisión, pero hubo un comercial en especial que despertó la atención de todo el mundo y que ha vuelto del más allá para generar nostalgia en los fans.

Desde hace varios días viene circulando a través de las redes sociales un genial vídeo en el que se muestra a un reconocido grupo musical del momento interpretanto el recordado PokeRap, lo que ha generado miles de reacciones por parte de los usuarios quienes ya habían olvidado este hecho por completo.

Se trata de los recordados 'N Sync, el grupo de chicos más populares de su tiempo, quienes en el año 1999 formaron equipo con la popular franquicia Pokémon para crear esta divertida publicidad que fue transmitida a través de ‘Kids WB’

Fue un usuario a través de Twitter quien dio trajo nuevamente a la vida este clip dentro de su cuenta, pero también se resaltó que no todo habría sido bueno, ya que al parecer la interpretación no tuvo mucho éxito, debido a la mala pronunciación del los nombres de varios Pokémon.

Nothing says "1999" quite like NSYNC covering the PokéRap. pic.twitter.com/WU5SG2s4LY