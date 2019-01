Traíler de Spider-Man: Far From Home habría spoileado final de Avengers: Endgame

El tráiler de Spider-Man: Far From Home llegó a YouTube y los fans del Universo Cinematográfico de Marvel (MCU, por sus siglas en inglés) generaron una serie de teorías. Una de las más sonadas incertidumbres tras ver el avance de la película es que si la aventura de Spiderman en Europa sucede previo o luego o de los sucesos de Avengers: Infinity War y Avengers Endgame.

En el tráiler de YouTube, cuando vemos el pasaporte de Peter Parker, las fechas de emisión y vencimiento están bloqueadas, por lo que los fans creen que el director Jon Watts busca mantener en reserva la fecha en que Peter Parker viaja a Europa. Como se recuerda, Spiderman tuvo una de las muertes más recordadas de Avengers: Infinity War, cuando desapareció en brazos de su maestro, Tony Stark.

La teoría con más peso es que Peter no consigue el pasaporte luego de la próxima película de Marvel. Muy por el contrario, se cree que la obtuvo antes, y que este periplo en Europa se da previo a la conquista de Thanos, en la que chasqueó los dedos y desapareció a medio universo. Ese trayecto en autobús en el que vimos a Peter y a Ned en realidad podría haber sido el viaje de retorno desde el aeropuerto.

Las pistas nos llevan a creer que Avengers: Endgame deshará casi en su totalidad los eventos de Infinity War. Esto daría pie a que Thanos y la Orden Negra no atacaran la tierra, entonces Peter no tendría que salir del autobús, por lo que los seguidores piensan que llevaría a los jóvenes en este escenario al aeropuerto para ir a Europa.

Se entiende entonces que Spiderman: Far From Home se da luego de que culmine Avengers: Endgame, pero únicamente porque el tiempo se ha restablecido y regresamos a ese mismo instante en Avengers: Infinity War. Esto también aclara porqué el sentido arácnido de Peter Parker no se activa cuando Nick Fury lo embosca. Lo que hace que esta hipótesis pese es que si Peter Parker jamás hubiera peleado contra Thanos, no habría obtenido su traje Iron Spider, y éste no ha sido visto en el tráiler de Spiderman en Europa.

Por otro lado, ya se sabe que Robert Downey Jr no continuará más en MCU como Iron Man en Avengers: Endgame, aunque aún se desconoce si se irá o lo asesinarán. De acuerdo al tráiler, los fans ya asumen que Tony Stark ya no será parte del MCU luego de los eventos en Avengers: Endgame. Esto explica porqué Fury será el nuevo mentor del joven Parker. Pero claro, Fury verá al adolescente como un soldado y lo tratará como tal.

Otra teoría que cobra vida es que Spider-Man: Far From Home podría estar dándose en un mundo desdoblado parecido a Infinity War de Marvel, pues todos lo que desaparecieron por Thanos fueron transportados a un nuevo mundo. También se cree que Gamora vive allí, y que ella llevó a los que están allí. Esto a raíz de ver a personajes que desaparecieron en la escena. Otra hipótesis en boca de muchos fans es la aparición de los X-Men y los Cuatro Fantásticos. Por lo pronto, seguimos a la espera de qué nos deparará Avengers: Endgame.

Ver el tráiler de la película de YouTube aquí: