Dragon Ball Super Broly: Los memes que dejó el esperado estreno de la película en el Perú

El pasado 10 de enero se estrenó finalmente la película Dragon Ball Super Broly y en su noche de estrenó alcanzó cifras extraordinarias, por lo que se ha convertido en uno de los lanzamientos más mediáticos de la actualidad, por lo que rápidamente salieron muchos memes sobre el filme.

Esta película se había convertido en una de las más esperadas por todo el público, tras el cierre de la serie en marzo del 2018. La cinta cuenta con el regreso de Broly, aunque esta vez de forma canónica y los niveles que alcanza su nuevo poder en una de las peleas más espectaculares que se ha visto en la franquicia contra Gokú y Vegeta.

También cuenta la historia de origen de los personajes que durante la cinta toman mayor relevancia, como son Freezer y los saiyayines. Muchos la vieron y coinciden que es la mejor obra de Akira Toriyama, así como otros que piden una versión animada más extensa, para explicar algunos detalles pendientes.

Así que los que la vieron sacaron imágenes o aprovecharon que algunos usuarios subieron spoilers a las redes sociales, para crear divertidos memes, sin embargo, no te preocupes que en esta nota encontrarás los que no delatan absolutamente nada de la cinta, por lo que esta nota, está libre de avances no deseados.

Para que te vaciles sin parar, dejamos una galería de imágenes en la parte superior de la nota con las mejores imágenes de la recién estrenada, Dragon Ball Super Broly. Eso si, ve al cine y mira la película, trata de evitar reproducirla en las redes sociales, al contrario si notas este tipo de difusiones piratas, denúncialas en la plataforma donde la encontraste.