Bohemian Rhapsody: La película ya tiene fecha de estreno para su versión en Blu Ray

Bohemian Rhapsody, una de las películas más exitosas en el 2018 y que está basada en la vida del emblemático vocalista de Queen, Freddie Mercury, anunció este jueves la fecha oficial para el lanzamiento de su versión en Blu Ray.

Esta taquillera cinta, confirmó que desde el próximo 22 de enero, se podrá encontrar en el formato digital, mientras que las ediciones para DVD, Blu Ray y 4K Ultra HD estarán disponibles desde el 12 de febrero próximo.

Se anunció también que, estas últimas incluirán material adicional, como entrevistas con la banda, un mini documental que está centrado en la transformación de Rami Malek en el frontman, y, lo que más sorpresa causó, como es la presentación completa en Live Aid, con cortes no incluidos en la película que incluyen temas como ‘We Will Rock You’ y ‘Crazy Little Thing Called Love’.

Es cierto también que la crítica para Bohemian Rhapsody no fue unánime, pues unos no le dieron el buen visto, otra si la alabaron, tal como pasó con la opinión generalizada con la actuación de Rami Malek al interpretar al fallecido cantante. Esto incluso le sirvió para perfilarse como uno de los candidatos para ser nominado en los próximos premios Oscar.

Te dejamos un adelanto exclusivo, gracias a Yahoo, sobre la comparación entre el show representado en la película y el original de 1985, además de un breve comentario de Rami Malek