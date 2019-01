Dragon Ball Super: Toriyama reaparece y habla sobre continuidad de la historia

En Japón se llevó a cabo este fin de semana el Jump Festa 2019, festival anual dedicado al manga, anime y videojuegos. Entre sus atracciones principales tuvo un panel sobre Dragon Ball Super y la película que presenta este año.

Si bien los fanáticos del anime esperaban la presencia de los actores que le dan voz a cada uno de los personajes, el público no imaginó que el propio creador de Dragon Ball, Akira Toriyama, haría una aparición especial.

Una de las noticias que más esperaban los seguidores de Gokú y compañía era sobre el regreso del anime para este 2019; incluso en redes sociales se venía hablando que en junio veríamos en televisión la continuidad del Torneo de la fuerza.

Pero nada de esto ocurrió. De entre la poca información que se compartió en el panel del Jump Festa 2019, destaca un mensaje enviado por Akira Toriyama en el que agradece a los fans por el apoyo dado a la película Dragon Ball Super: Broly e informa que ya está trabajando en un nuevo proyecto.

Message from Toriyama Sensei (super duper rough translation) "I wish I could be here with you, but I'm very shy. I'm glad the movie is a hit. Broly has always been popular so I'm glad it appears that I didn't mess up. I'm now working on the next one!"