Deadpool 'se une' a Avengers 4 y se luce como un vengador en el tráiler

Avengers: Endgame tiene a los fans de Marvel angustiados por tener que esperar un par de meses más por conocer qué pasará con sus superhéroes favoritos.

En medio de la incertidumbre, un usuario de YouTube decidió hacer unas pequeñas modificaciones al primer tráiler de Avengers: Endgame e incluyó al popular Deadpool en la cinta.

Como todo un vengador, el personaje que da vida Ryan Reynolds se roba los roles de Ironman, Black Widow y Capitán América, para así demostrar que sigue en búsqueda de su entrañable Wolverine.

En el vídeo titulado 'Todo el mundo es Ryan Reynolds', Deadpool se pone en la piel de todos los personajes que aparecen en Avengers y les roba sus diálogos. Pero el creador de esta parodia no se ha conformado con eso, ha cambiado conversaciones y también incluido algún toque personal y una historia de amor que los fans de Marvel y DC comprenderán.

Las imágenes nos permiten ver a un Deadpool en el cuerpo de Tony Stark perdido en medio del espacio y despidiéndose de la máscara de Wolverine. Si lo comparamos con el tráiler original, este momento corresponde a la despedida que graba Ironman a su querida Pepper Potts.

"No me puedo creer que esté hablándole a una máscara ahora mismo. Parte del recorrido incluye el final, y todos esos pensamientos que me dicen que no podremos hacer una película juntos", se escucha en el diálogo.

Más adelante podemos ver que Deadpool toma el cuerpo del Capitán América en la escena en la que mira la foto de su amada, pero en su lugar de ella se aprecia a Wolverin (Hugh Jackman).