Netflix: serie de los 90 sale del servicio y fans comparten su pena en redes

Una de las series estrellas de Netflix anunció su salida del servicio. Si eres de los que ama los shows de los 90, será hora de que te despidas de sus 10 temporadas.

Para sorpresa de muchos, el portal BuzzFeed compartió la noticia de la salida de la serie Friends del catálogo de Netflix para el próximo 1 de enero del 2019. Con un mensaje que nos deja ver la salida del show de la plataforma, sería cuestión de semanas para ver por última vez la entrañable historia.

Pero si los fans de Friends creen que todo se trataría de una decisión de Netflix, todo cabe indicar que no sería así. Sucede que Warner Bros anunció que estarán lanzando su propia plataforma de streaming a mediado del 2019 y en ella incluirán su propio contenido bajo licencia.

“Series como Friends desaparecerán de Netflix cuando WarmeMedia presente al mercado su propio servicio”, dijo Rich Greenfield técnico analítico de BTIG.

Quien dio la voz de alerta fue un usuario de Estados Unidos al compartir una captura de pantalla donde se aprecia la fecha de salida de Netflix. Tras divulgar la noticia en redes sociales, usuarios de la plataforma no dudaron en expresar su molestia y sobre todo fastidio.

WHAT DID FRIENDS EVER DO TO YOU @netflix pic.twitter.com/9DgJKhYiMN