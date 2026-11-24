Miguel Moreno-Azanza, paleontólogo español, y su equipo identifican una nueva especie de anfibio que vivió hace 66 millones de años, poco antes de la extinción de los dinosaurios El análisis de los restos permitió conocer las características de un grupo de pequeños anfibios extintos que habitaron Europa.

Una nueva especie de anfibio descubierta vivió poco antes de la extinción de los dinosaurios. Foto: Universidad de Zaragoza

Una nueva especie de anfibio descubierta vivió poco antes de la extinción de los dinosaurios. Foto: Universidad de Zaragoza

Unos pequeños huesos encontrados en España hace casi tres décadas permitieron identificar a Synorerpeton ribagorzana, un anfibio extinto de menos de cinco centímetros que habitó la Tierra durante los últimos momentos del Cretácico.

El descubrimiento ofrece nuevas pistas sobre la diversidad de pequeños vertebrados que vivieron antes del impacto del asteroide que provocó la extinción de los dinosaurios no avianos. La investigación fue publicada en la revista científica Cretaceous Research y estuvo liderada por Alexandre R. D. Guillaume, de la Universidade NOVA de Lisboa, bajo la supervisión de Miguel Moreno-Azanza y Eduardo Puértolas-Pascual.

¿Cómo identificaron a esta nueva especie de anfibio?

Los fósiles proceden del yacimiento de Blasi, ubicado cerca de Arén, en la comarca de Ribagorza, España. Fueron recuperados durante una campaña paleontológica realizada en 1997 y comprenden más de 80 restos óseos, entre ellos fragmentos del cráneo, vértebras y otras partes del esqueleto.

Aunque una parte del material ya había sido estudiada, los investigadores no contaban con suficientes evidencias para reconocerlo como una especie diferente. La revisión de los ejemplares conservados en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza permitió avanzar en su identificación.

"La idea original era que Alex revisara el material en el Museo de Ciencias Naturales de la Universidad de Zaragoza, ya que sabíamos que había ejemplares sin describir y sin identificar", explicó en un comunicado Miguel Moreno-Azanza. El investigador añadió que Guillaume ya trabajaba con fósiles similares del Jurásico Superior de Portugal, por lo que era el candidato indicado para encontrar algo nuevo.

¿Cómo era el anfibio que vivió antes de la extinción de los dinosaurios?

El S. ribagorzana pertenecía a los albanerpetóntidos, un grupo de anfibios extintos que recordaban por su apariencia a pequeñas salamandras, aunque tenían características anatómicas particulares.

Estos animales medían menos de cinco cm y presentaban piel seca y escamosa, garras y párpados. Una de sus características más llamativas era su capacidad para capturar presas mediante una lengua de proyección rápida, un mecanismo parecido al que utilizan los camaleones actuales.

El nuevo estudio también permitió reconocer particularidades en el cráneo y las vértebras del cuello. Según Alexandre R. D. Guillaume, los albanerpetóntidos experimentaron cambios anatómicos importantes a lo largo de su historia.

"Aún no estamos seguros de las razones, pero esto se traduciría en un cambio ecológico entre las especies del Jurásico y el Cretácico Inferior, que eran más gráciles y con un cráneo alargado, y las especies del Cretácico Superior y el Cenozoico, que eran más robustas y con un cráneo voluminoso", señaló el investigador.

¿Por qué este hallazgo es importante para estudiar la vida antes de los dinosaurios?

Los sedimentos del yacimiento de Blasi se formaron aproximadamente medio millón de años antes del impacto del asteroide que marcó el final del Cretácico. Por ello, sus fósiles permiten conocer mejor los ecosistemas que existían en Europa poco antes de aquella extinción masiva.

Además, los investigadores encontraron indicios de que dos linajes diferentes de albanerpetóntidos pudieron coexistir en Europa durante ese periodo. Esto abre nuevas posibilidades para estudiar cómo se distribuyeron estos animales y sus posibles conexiones con poblaciones de América del Norte y Asia.