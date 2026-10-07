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Ciencia

Henri Kagan y Kenso Soai ganan el Nobel de Química por explicar cómo la vida selecciona su versión de las moléculas 'espejo'

Su trabajo ayuda a entender por qué los organismos vivos prefieren una de las dos formas de ciertas moléculas y abre nuevas posibilidades para producir compuestos más precisos.

El Premio Nobel de Química fue otorgado por el trabajo sobre moléculas especulares. Foto: Premio Nobel
El Premio Nobel de Química fue otorgado por el trabajo sobre moléculas especulares. Foto: Premio Nobel
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El francés Henri Kagan y el japonés Kenso Soai recibieron el Premio Nobel de Química 2026 por sus descubrimientos sobre los efectos no lineales y la autocatálisis en la síntesis orgánica asimétrica. Sus investigaciones ayudaron a comprender cómo una reacción química puede favorecer una de las dos formas especulares de una molécula, un fenómeno fundamental para la vida y de gran importancia en la fabricación de medicamentos.

Muchas moléculas existen en dos versiones que funcionan como imágenes frente a un espejo: se parecen, pero no pueden superponerse. Los químicos las llaman quirales, una palabra derivada del término griego para “mano”. El misterio consiste en saber por qué los seres vivos utilizan casi siempre una de esas dos formas. El comité del Nobel considera que los trabajos de la pareja de científicos ofrecen una explicación sobre cómo una pequeña ventaja inicial puede amplificarse hasta convertirse en una clara preferencia.

"Este es el día más emocionante de mi vida, estoy muy contento de compartir este premio con el profesor Henri Kagan", dijo Soai por teléfono en la rueda de prensa del Premio Nobel, y añadió que estaba de compras cuando recibió la noticia.

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¿Por qué la vida utiliza solo una versión de las moléculas espejo?

La llamada homoquiralidad es una de las características más llamativas de la química de la vida. Los aminoácidos que forman las proteínas pertenecen casi exclusivamente a una de las dos orientaciones, mientras que los azúcares presentes en el ADN y el ARN corresponden a la contraria. Esta selección resulta esencial porque las moléculas biológicas interactúan con otras estructuras como una llave con una cerradura: la orientación correcta determina si encajan y cumplen su función.

El problema tiene más de un siglo de antigüedad. Louis Pasteur ya había observado que ciertas sustancias podían existir en formas especulares con propiedades diferentes. Sin embargo, los químicos no lograban explicar cómo la vida había pasado de una posible mezcla de ambas variantes a una situación en la que una de ellas dominara.

“El modo en que pudo surgir tal asimetría química fue durante mucho tiempo un misterio para los químicos”, indicó el comité del Nobel.

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Kagan y Soai demostraron cómo una pequeña diferencia puede imponerse

Kagan aportó una pieza decisiva en 1986, cuando descubrió que el producto de una reacción podía presentar una pureza mayor respecto de la orientación molecular deseada que el propio catalizador. El hallazgo abrió nuevas posibilidades para desarrollar métodos capaces de producir de forma selectiva una sola versión de una molécula quiral.

Soai abordó el problema desde otra perspectiva. En 1995 demostró que un producto podía actuar como catalizador de su propia formación y multiplicar una diferencia inicial a su favor. En 2003 llevó este principio más lejos: partió de sustancias sin quiralidad y consiguió una reacción que produjo moléculas casi exclusivamente de una de las dos formas. El comité aclaró que el experimento constituye una prueba de concepto y no demuestra cómo surgió la homoquiralidad terrestre.

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La importancia de la quiralidad en los medicamentos y la talidomida

El trabajo también tiene consecuencias prácticas para la industria farmacéutica. Una molécula y su imagen especular pueden interactuar de manera distinta con el organismo, por lo que obtener el enantiómero adecuado permite buscar el efecto terapéutico deseado y reducir componentes que aporten menos beneficio.

“La versión zurda del fármaco puede tener un efecto, y la versión dextrógira puede tener otro, y entonces necesitamos métodos para prepararlas selectivamente”, dijo Peter Somfai, miembro del Comité Nobel de Química. “Para desarrollar este tipo de métodos, los hallazgos de los galardonados de este año son importantes. Proporcionaron herramientas muy valiosas para ello”, afirmó.

La talidomida mostró de forma trágica la relevancia de esta diferencia. El fármaco, utilizado en las décadas de 1950 y 1960 contra las náuseas del embarazo, estuvo relacionado con graves malformaciones en miles de bebés. En este caso, además, una forma de la molécula podía transformarse en la otra dentro del organismo, por lo que no bastaba con separarlas.

El Nobel reconoce así investigaciones que no solo ayudan a resolver un antiguo problema químico, sino que también aportan herramientas para controlar con mayor precisión la fabricación de moléculas útiles para la medicina.

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