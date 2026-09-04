HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

Aumento del sueldo mínimo: ¿viable o no? | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Ciencia

Este árbol lleva 270 millones de años en la Tierra, puede alcanzar los 1.500 de vida y sobrevivió a la bomba atómica de Hiroshima

El árbol, preservado cerca del templo Hosen-ji, se ha convertido en un emblema de renacimiento. A su lado, una inscripción clama: 'No más Hiroshima', recordando la tragedia y la fuerza de la vida.

El Ginkgo biloba, un árbol con 270 millones de años de antigüedad, sobrevivió al bombardeo atómico de Hiroshima, volviendo a brotar cerca del templo Hosen-ji.
El Ginkgo biloba, un árbol con 270 millones de años de antigüedad, sobrevivió al bombardeo atómico de Hiroshima, volviendo a brotar cerca del templo Hosen-ji. | Foto: Hogarmanía
Escuchar
Resumen
Compartir

Su historia combina una antigüedad extraordinaria con uno de los episodios más devastadores del siglo XX. Mientras Hiroshima quedó destruida tras el ataque nuclear de 1945, esta especie consiguió volver a brotar entre las ruinas.

Se trata de un árbol cuya apariencia apenas ha cambiado durante millones de años y que puede alcanzar una longevidad de hasta 1.500 años. Su resistencia le ha permitido sobrevivir a condiciones extremas y convertirse en uno de los organismos vivos más antiguos conocidos.

PUEDES VER: Italia busca el equilibrio marino: libera 130.000 pulpos en el mar Adriático para combatir la invasión del cangrejo azul

lr.pe

El árbol que volvió a brotar entre las ruinas de Hiroshima

El seis de agosto de 1945, la primera bomba atómica utilizada como arma de guerra fue lanzada sobre Hiroshima. La explosión destruyó gran parte de la ciudad y provocó la muerte de unas 140.000, pero menos de un año después un Ginkgo biloba volvió a brotar cerca del antiguo templo budista Hosen-ji.

Durante la remodelación del templo, el árbol fue conservado y terminó convirtiéndose en un símbolo de renacimiento y esperanza. Los ejemplares que sobrevivieron a los bombardeos atómicos de Japón son conocidos como hibakujumoku, y junto a este árbol se colocó una inscripción con un mensaje: 'No más Hiroshima'.

PUEDES VER: Un hombre transformó un antiguo terreno de maní en un lago para criar peces, pero la fauna silvestre se apoderó del lugar: así cambió todo en solo 1.000 días

lr.pe

Un fósil viviente con una extraordinaria capacidad de resistencia

Este árbol es considerado un 'fósil viviente' porque su morfología apenas ha cambiado en unos 270 millones de años. Puede alcanzar aproximadamente los 1.500 años de edad y soporta condiciones de poca luz, escasez de nutrientes y ataques de bacterias, hongos y virus.

Su ADN es unas 3,5 veces más largo que el humano y contiene más de 40.000 genes, muchos relacionados con mecanismos de defensa. Esta particular capacidad de resistencia ha despertado el interés científico, mientras que el árbol continúa siendo estudiado por las propiedades químicas de las sustancias que produce.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Un hombre pasó 271 días con un riñón de cerdo y sin diálisis: el experimento que podría cambiar el futuro de los trasplantes

Un hombre pasó 271 días con un riñón de cerdo y sin diálisis: el experimento que podría cambiar el futuro de los trasplantes

LEER MÁS
Un hombre transformó un antiguo terreno de maní en un lago para criar peces, pero la fauna silvestre se apoderó del lugar: así cambió todo en solo 1.000 días

Un hombre transformó un antiguo terreno de maní en un lago para criar peces, pero la fauna silvestre se apoderó del lugar: así cambió todo en solo 1.000 días

LEER MÁS
ADN, rastros humanos y una gran incógnita: estudio científico reveló el análisis de la Sábana Santa sobre su supuesto vínculo con Jesús

ADN, rastros humanos y una gran incógnita: estudio científico reveló el análisis de la Sábana Santa sobre su supuesto vínculo con Jesús

LEER MÁS
Una inscripción descubierta de Ramsés II revelaría la existencia de una antigua ciudad perdida en Egipto

Una inscripción descubierta de Ramsés II revelaría la existencia de una antigua ciudad perdida en Egipto

LEER MÁS
Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

Ni México ni Perú: conoce el país de Sudamérica donde nació el cacao, según estudio

LEER MÁS
Elige bien
Lo más visto
Lo último
Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

Conoce a tus candidatos: escribe tu distrito y mira quién se postula en tu jurisdicción.

LEER MÁS
Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

Compara candidatos: revisa, cargos y datos clave antes de decidir tu voto.

LEER MÁS
Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

Mapa y cifras: regiones, provincias y distritos del Perú con sus datos clave.

LEER MÁS
Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

Aprende a votar: simula tu voto, descubre qué cédula te toca y que cargos se eligen.

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

Cinemark: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha grande o mediana según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 45.90
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Bebida (Ice Tea )en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

Paradox Park

Paradox Park: Parque inmersivo donde Roma, Egipto y Grecia cobran vida con juegos, shows, etc

PRECIO

S/ 89.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Ciencia

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025