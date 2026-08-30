Artistas aborígenes pintaron seres ancestrales gigantes al llegar la colonización, revela un estudio

Aborígenes en Australia comenzaron a pintar enormes imágenes de poderosos seres ancestrales durante los siglos XIX y XX. Foto: P. Taçon

Aborígenes en Australia comenzaron a pintar enormes imágenes de poderosos seres ancestrales durante los siglos XIX y XX. Foto: P. Taçon

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Una enorme serpiente de unos 6 metros de longitud, con cabeza parecida a la de un cocodrilo, dientes afilados y una larga lengua, se desliza por el techo de un refugio rocoso en Arnhem Land, Australia. La figura forma parte de un conjunto de pinturas rupestres de grandes dimensiones que, según un nuevo estudio, reflejarían la respuesta de las comunidades aborígenes a los profundos cambios provocados por la llegada de los europeos.

La investigación, publicada en Australian Archaeology, analiza el arte rupestre posterior al contacto europeo en la región de Awunbarna, también conocida como Mount Borradaile. Los autores plantean que las representaciones monumentales de seres ancestrales y animales poderosos ayudaron a reafirmar tradiciones, creencias y vínculos con el territorio durante un periodo de rápida transformación cultural.

Una serpiente ancestral de seis metros

Desde 2018, el arqueólogo Paul Taçon y su equipo trabajan junto con Charlie Mungulda, Traditional Owner amurdak, para documentar el arte rupestre de Awunbarna. Hasta ahora han registrado 165 sitios, con especial atención a las obras realizadas después de la llegada de los europeos.

Serpiente arcoíris de más de 6 metros de largo en AW5, Awunbarna. Foto: Artlandish

Una de las características que llamó la atención de los investigadores fue el enorme tamaño de algunas pinturas. Entre ellas aparecen pitones de unos 2 metros, además de cocodrilos y canguros representados a escala natural. Sin embargo, las figuras más destacadas son las Rainbow Serpents, seres ancestrales de gran importancia dentro de las tradiciones aborígenes.

El equipo identificó 29 representaciones de estas serpientes en 21 sitios, una concentración que, según el estudio, es la mayor conocida en cualquier región.

Al observar por primera vez la figura de aproximadamente 6 metros encontrada en el sitio AW5, Taçon quedó sorprendido: “¡Vaya! Esta es una de las pinturas de Rainbow Serpent más grandes que he visto en 40 años de trabajo de campo sobre arte rupestre en Arnhem Land, y miren esos dientes y esa lengua!”.

Los investigadores también documentaron un hombre de más de 2 metros y la única representación conocida de una ballena barbada en Australia. Además, encontraron una estructura de piedras de unos 124 metros que recuerda la forma de una Rainbow Serpent.

Pinturas frente a un mundo que cambiaba

Determinar cuándo fueron creadas estas obras no resulta sencillo. Muchas no pueden someterse a datación por radiocarbono. Sin embargo, algunas serpientes aparecen sobre pinturas más antiguas y están realizadas principalmente con arcilla blanca, un pigmento que tiende a desaparecer después de varios siglos. En conjunto, estas evidencias apuntan a un origen posterior al contacto europeo.

El estudio propone que las enormes representaciones pudieron tener un papel importante en un momento de profunda alteración de la vida aborigen. Las figuras estaban relacionadas con ceremonias, mitos, creencias y tradiciones, por lo que pudieron contribuir a reforzar la conexión con el territorio y mantener conocimientos entre generaciones.

Awunbarna era, además, un lugar de encuentro para distintos grupos aborígenes que acudían allí para comerciar, celebrar ceremonias y mantener relaciones sociales. Pero también fue una de las primeras zonas afectadas por la industria colonial de caza de búfalos a finales del siglo XIX.

“Como el más poderoso de todos los Seres Ancestrales, la Rainbow Serpent era una fuerza poderosa que podía utilizarse, mediante representaciones, historias y ceremonias, para ayudar a dar a los aborígenes cierta estabilidad y control sobre su destino en tiempos de rápidos cambios, reforzando las tradiciones”, explicó Taçon.

Junto a estas criaturas también aparecen barcos europeos y armas de fuego. Para los investigadores, estas escenas muestran cómo el arte rupestre se convirtió en una forma de expresar que las tradiciones aborígenes continuaban siendo fundamentales pese a la transformación del mundo que las rodeaba.