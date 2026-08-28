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Unos obreros estaban construyendo apartamentos y encontraron el castillo de un rey español con tesoros en su interior

El emperador Carlos V mandó construir un castillo en Bélgica y los arqueólogos hallaron en su interior una gran cantidad de artefactos.

Un castillo español del siglo XVI fue descubierto en Bélgica. Foto: VRT News
Un castillo español del siglo XVI fue descubierto en Bélgica. Foto: VRT News
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Una obra residencial en Bélgica terminó convirtiéndose en un inesperado viaje al pasado. Los trabajos para construir un nuevo complejo de apartamentos dejaron al descubierto los restos de un castillo español del siglo XVI, además de numerosos objetos que podrían revelar cómo era la vida de los soldados que ocuparon la fortaleza.

El hallazgo se produjo en Gante, donde el emperador Carlos V ordenó construir el castillo para mantener su control sobre la población de la ciudad. La fortaleza fue levantada como una respuesta al levantamiento de los habitantes contra sus impuestos y, con el paso de los siglos, terminó en ruinas.

Durante el siglo XIX, gran parte del lugar quedó cubierta por un barrio, por lo que los restos del castillo permanecieron ocultos bajo tierra durante generaciones. La demolición de las construcciones existentes para dar paso a los nuevos apartamentos permitió que los arqueólogos recuperaran nuevamente parte de este patrimonio.

El castillo español del siglo XVI fue revelado durante las obras de construcción. Foto: VRT News

El castillo español del siglo XVI fue revelado durante las obras de construcción. Foto: VRT News

Una fosa puede revelar qué comían los soldados

Los investigadores consideran que el lugar es especialmente valioso por una zona que han denominado una fosa de descarte, donde fueron arrojados distintos objetos y residuos hace siglos. Su contenido se encuentra en un estado de conservación excepcional.

Una figurilla de oración entre otros tesoros fueron encontrados en la estructura. Foto: VRT News

Una figurilla de oración entre otros tesoros fueron encontrados en la estructura. Foto: VRT News

"Este es un tesoro arqueológico", explicó el arqueólogo Robby Vervoort a VRT NWS. Según el especialista, los estudios preliminares y las excavaciones de prueba ya habían permitido encontrar partes de piedra del castillo y objetos todavía más antiguos.

El equipo trabaja retirando cuidadosamente las capas de tierra para recuperar los materiales. Entre los hallazgos aparecen restos de animales, semillas y polen de plantas, elementos que podrían ayudar a determinar qué alimentos consumían los soldados españoles que vivieron en la fortaleza.

"Podremos averiguar qué comían los soldados, basándonos en los restos de animales, las semillas y el polen de las plantas que encontremos aquí", señaló Vervoort.

El lugar fue habitado mucho antes del castillo

El castillo también se construyó sobre el antiguo emplazamiento de la abadía de San Bavón, que probablemente fue uno de los primeros edificios levantados en Gante, en el siglo VII. Aunque de la iglesia solo quedan algunos restos, su antiguo cementerio continúa en el lugar.

Los arqueólogos ya han descubierto decenas de esqueletos medievales, fechados entre los siglos XIII y XVI. Además, aparecieron cuencos de vidrio, fragmentos de botellas de vino, cerámicas, materiales de construcción de época romana y herramientas de sílex.

"Debió de haber asentamientos aquí", afirmó Vervoort, "incluso en tiempos prehistóricos".

La construcción de los apartamentos continuará, pero gran parte del proyecto se realizará sin sótanos para evitar alterar el terreno histórico. Una parte del sitio permanecerá intacta para que futuros arqueólogos, con herramientas más avanzadas, puedan continuar investigándolo.

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