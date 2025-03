Latinoamérica no será parte del eclipse solar parcial: ¿por qué estos países no verán este fenómeno astronómico?

El próximo 29 de marzo de 2025 ocurrirá un eclipse solar parcial, uno de los eventos astronómicos más destacados del año. Durante este fenómeno, la Luna cubrirá parcialmente el disco solar, creando un efecto visual único en el cielo. Sin embargo, según datos verificados por la NASA y el sitio especializado Time and Date, este eclipse será visible únicamente en el hemisferio norte, afectando regiones como América del Norte, Europa occidental, el norte de África y partes de Asia.

A diferencia de otras ocasiones, ningún país de Latinoamérica podrá observar el eclipse, ya que la trayectoria de visibilidad no alcanza esta parte del continente. Países como México, Colombia, Perú, Chile, Argentina y el resto de Sudamérica quedarán fuera del área de observación. Por ello, la única forma de seguir el evento desde la región será mediante transmisiones en vivo ofrecidas por observatorios internacionales y plataformas científicas.

¿Por qué Latinoamérica no verá el eclipse solar parcial 2025?

Latinoamérica no podrá ver el eclipse solar parcial del 29 de marzo de 2025 porque la trayectoria de la sombra lunar no cruza el continente, según datos verificados por la NASA y el portal especializado Time and Date. El fenómeno será visible únicamente en regiones del hemisferio norte, como el noreste de Estados Unidos, Canadá, partes de Europa occidental, el norte de África, Groenlandia e Islandia.

Esto se debe a la geometría orbital entre el Sol, la Tierra y la Luna: la alineación que genera el eclipse solo afecta a determinadas zonas del planeta desde donde la Luna se interpone parcialmente frente al Sol. Como esa franja de visibilidad no alcanza América Central ni del Sur, países como México, Colombia, Perú, Chile o Argentina no verán ninguna parte del eclipse.

¿Qué países sí verán el eclipse solar parcial el 29 de marzo?

América del Norte : El noreste de Estados Unidos y Canadá serán las zonas más favorecidas. En ciudades como Nueva York y Boston, el eclipse será visible durante las primeras horas de la mañana.

: El noreste de Estados Unidos y Canadá serán las zonas más favorecidas. En ciudades como Nueva York y Boston, el eclipse será visible durante las primeras horas de la mañana. Europa : Países como Reino Unido, Francia, España y Alemania podrán disfrutar del eclipse en las primeras horas del día. En el Reino Unido, por ejemplo, se estima que entre el 30% y el 40% del Sol estará cubierto, dependiendo de la ubicación específica. ​

: Países como Reino Unido, Francia, España y Alemania podrán disfrutar del eclipse en las primeras horas del día. En el Reino Unido, por ejemplo, se estima que entre el 30% y el 40% del Sol estará cubierto, dependiendo de la ubicación específica. ​ África : El noroeste del continente, incluyendo países como Marruecos, Argelia y Túnez, tendrá la oportunidad de observar el eclipse durante la mañana. ​

: El noroeste del continente, incluyendo países como Marruecos, Argelia y Túnez, tendrá la oportunidad de observar el eclipse durante la mañana. ​ Asia Septentrional : Regiones del norte de Rusia podrán presenciar el eclipse en horas de la tarde. ​

: Regiones del norte de Rusia podrán presenciar el eclipse en horas de la tarde. ​ Groenlandia e Islandia: Ambas islas ofrecerán vistas significativas del eclipse, con una cobertura solar considerable. ​

Eclipse solar parcial: ¿en qué cosiste este fenómeno astronómico?

Un eclipse solar parcial ocurre cuando la Luna pasa entre la Tierra y el Sol, pero no los alinea completamente, por lo que solo cubre una parte del disco solar. Desde la superficie terrestre, el Sol parece tener una “mordida” o sección faltante, cuyo tamaño varía según la ubicación del observador. Este tipo de eclipse es más común que el total y puede ser visible en amplias regiones del planeta.

Según la NASA y el portal astronómico Time and Date, los eclipses solares parciales no oscurecen completamente el cielo como lo hacen los eclipses totales, pero ofrecen una excelente oportunidad para observar el movimiento celeste y estudiar la interacción entre los cuerpos del sistema solar. Es fundamental observarlos con gafas de eclipse certificadas (ISO 12312-2) o filtros solares especiales.