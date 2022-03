World of Warcraft: Blizzard estaría preguntando a fans sobre Wrath of the Lich King Classic

Usuario de Reddit reportó que uno de sus compañeros dentro de World of Warcraft recibió una encuesta por parte de Blizzard con referencia a la expansión de WOTLK.

Por el momento, no se sabe cuándo llegaría la expansión de Wrath of the Lich King a World of Warcraft Classic. Foto: World of Warcraft

Videojuegos LR LRTendencias mesadigital@glr.pe