Activision Blizzard habría buscado a Meta antes que Microsoft para negociar su venta

A pesar de que el acuerdo entre Activision Blizzard y Microsoft tardó varios meses en concretarse, ahora es un hecho que la compra será ejecutada en el año 2023. Según se detalla en un reciente reporte, se conoce que el trato no fue inicialmente exclusivo, sino que otras empresas tuvieron la oportunidad de comprar a la desarrolladora de videojuegos.

De acuerdo con Bloomberg, Activision Blizzard estuvo en la búsqueda de potenciales compradores antes de aceptar a Microsoft. De ese modo, grandes compañías del rubro tecnológico descartaron la chance de adueñarse de la desarrolladora, entre ellos Meta.

La decisión surge con la caída de sus acciones

Activision Blizzard no atraviesa su mejor momento, todo esto por los escándalos de acoso sexual y discriminación. Su imagen fue perjudicada y, con ello, sus acciones cayeron. El reporte indica que fue en este momento que Activision Blizzard empezó a buscar compradores. La compañía tenía en mente a Microsoft, pero no eran los primeros en su lista.

Además, se sabe que acudieron primero a Meta, propietarios de Facebook, para saber si les interesaba llegar a un acuerdo. De igual manera, se afirma que hubo conversaciones con otra gran empresa no revelada, pero no hubo ningún interés en el negocio.

“Activision hizo llamadas para tratar de encontrar otras partes interesadas, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas por hablar de conversaciones privadas. Entre ellos se encontraba la empresa matriz de Facebook, Meta Platforms Inc., y al menos otra gran empresa. Pero no se materializó ningún otro interés serio”, confirman en el informe de Bloomberg.

Finalmente, Microsoft fue el postor que triunfó, por lo que las franquicias y estudios pasarán a manos de Xbox.